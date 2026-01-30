2渣男聯手散布性影像 各賠前女友10萬換緩刑

2任前男友聯手散布女子口交片，女子崩潰提告，2人各賠10萬換緩刑。（記者林嘉東攝）

新北市一名女子小美（化名）慘遭2任前男友聯手背叛！前前男友阿勇（化名）違背「看完即刪」的承諾，竟將交往期間拍攝的口交影片當作「戰利品」，透過視訊分享給前男友阿志（化名）觀賞；未料，阿志不僅未阻止，更惡劣地側錄後轉傳給中國女網友，導致影片在網路瘋傳。基隆地院日前審結，依未經他人同意散布性影像罪，判處2人各6月徒刑，緩刑2年。

判決指出，小美與阿勇前年3月在台北市某旅館開房時，同意阿勇以手機拍攝她為阿勇口交的影像，但要求阿勇「看完就要刪除」，阿勇口頭答應，卻將影片深藏手機內，作為日後分手的籌碼。

請繼續往下閱讀...

阿勇與小美分手後，得知小美另結新歡阿志，但沒多久又和阿志分手，結交現任男友阿信，竟把這段性影像透過Messenger分享螢幕功能，直接「播送」給阿志觀覽。未料，阿志非但沒同情小美，竟有樣學樣，趁著觀看時偷偷以螢幕錄影方式存檔，並將影片傳給中國1名暱稱小米的女網友分享。

這段本該是小美與阿勇間私密的畫面，就這樣在網友間流轉，直到阿信輾轉看到小美與阿勇的性影片後，小美才知遭阿勇出賣，身心崩潰，報警提告。警方循線查出阿勇、阿志犯行，將2人依法究辦。檢方調查時，阿勇、阿志坦承犯行，檢方遂將2人依未經他人同意，無故散布性影像罪嫌起訴。

法院審理時，阿勇、阿志坦承犯行，並向小美表達歉意；經法官調解，2人當庭各支付10萬元現金賠償小美，並允諾將影像徹底刪除。雙方進一步達成協議，若日後再有任何散布行為，2人須各支付50萬元懲罰性違約金。法官遂將2人依未經他人同意，無故散布性影像罪，各判處6月徒刑，緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法