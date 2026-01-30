為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    8000元買1條命！2男協助膠帶封口鼻丟包 國民法官判共同殺人

    2026/01/30 21:49 記者王捷／台南報導
    劉男誘呂男到堤防，詹男、謝男協助綑綁封口鼻致死，國民法官判詹13年7月、謝12年，沒收8000元。（記者王捷攝）

    8000元竟能買人命！前年東山堤防綑人致死案，台南地方法院國民法官今天宣判，行兇者詹姓男子判13年7月、謝姓男子判12年。

    另案通緝中的劉姓男子因與呂姓被害人有金錢糾紛，想給對方教訓，前年10月間先找詹男商議，約定由劉男以商討債務為由邀呂男見面，詹男到場協助控制，劉男允諾支付5000元酬金。

    隔天下午，詹男擔心無法順利控制呂男，再聯絡友人謝男到場，劉男另答應給謝男2000元。

    3人在東山區某麵攤會合後，前往龜重溪北側堤防附近涵洞商議分工，由劉男誘騙呂男出面並持刀具要脅配合，再由謝男架住呂男，詹男以膠帶綑綁控制其行動。

    劉男與呂男發生口角後，拿出預先藏放在堤防邊、足以供兇器使用的刀具，指向呂男要脅配合，謝男從背後徒手勒住呂男頸部、詹男則以膠帶纏繞綑綁呂男雙手，3人合力將人帶往堤防上，過程中劉男另出手毆打。

    詹男隨後再以膠帶將呂男雙手與身體纏繞綑在一起，劉男另以膠帶綑綁呂男雙腳，膠帶用盡後，劉男再取用另一捆膠帶，在謝男仍從背後控制呂男的情況下，改以膠帶纏繞綑綁呂男口鼻部位，並再綑住下顎。

    詹男、謝男隨後先行離開現場，劉男獨留約10分鐘後也騎車離去，將呂男棄置在堤防上。劉男之後分別給詹男、謝男6000元與2000元，呂男則因口鼻及四肢均遭膠帶纏繞無法脫困，最終窒息死亡。

    法院認為，劉男以膠帶纏繞被害人口鼻後，詹男、謝男已可預見被害人將因無法呼吸而窒息死亡，未制止並持續協力控制，放任死亡結果發生。2人犯意從原先三人以上攜帶兇器剝奪行動自由，提升為共同殺人的不確定故意，各判13年7月、12年。

