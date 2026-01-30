為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    員林肉燥飯老店2樓失火 住警器鳴叫救了大家

    2026/01/30 20:48 記者陳冠備／彰化報導
    員林市光明街知名肉燥飯店「林家的店」，今天下午5時許發生火警。（民眾提供）

    員林市光明街知名肉燥飯店「林家的店」，今天下午5時許發生火警。（民眾提供）

    彰化縣員林市光明街開業40年的「林家的店」肉燥飯小吃店，今（30日）下午5時許發生火警。位於2樓的廚房突然冒煙起火，火勢一度猛烈，所幸屋內住警器即時作動示警，店內人員發現異狀立即通報119，消防人員迅速到場，火勢很快撲滅，未造成人員傷亡。

    彰化縣消防局指出，今日下午5時獲報民宅火警後，立即出動消防水車、救護車共11輛，以及消防與義消人員34名前往搶救。消防人員抵達時，發現2樓前側窗戶已有火舌竄出，隨即佈署水線進入滅火，火勢於下午5時15分控制、5時17分完全撲滅。

    據了解，事發前店家正在2樓廚房烹煮食物，期間人員短暫離開，不久後突然聽見住警器鳴叫，隨即發現廚房冒出火光，立刻逃生並報案。消防人員表示，現場共裝設3顆住警器，均正常作動，成功發揮示警效果。

    消防局第二大隊表示，現場為2樓RC結構、3樓鐵皮加蓋建築，燃燒範圍侷限於2樓廚房，面積約5平方公尺，財物損失仍待估算，至於詳細起火原因，將由火災調查人員進一步勘查釐清。

    員林40年肉燥飯老店二樓失火，消防隊到場搶救。（民眾提供）

    員林40年肉燥飯老店二樓失火，消防隊到場搶救。（民眾提供）

    火勢從二樓傳出，現場燒得一片焦黑。（民眾提供）

    火勢從二樓傳出，現場燒得一片焦黑。（民眾提供）

