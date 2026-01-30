出現3聲開關門聲！替代役男台64線慘死 警追查是否遭司機強行拖下車

溫姓替代役搭多元計程車遭丟包台64快速道路，倒臥車道被4車輾死。（記者陸運鋒翻攝）

政治大學畢業的溫姓替代役男，25日搭乘多元計程車行經台64線時，疑因踢踹車門及椅背引發林姓司機不滿，溫男竟被丟包隨後慘遭4車輾過死亡。警方分析計程車行車紀錄器音檔發現，現場有3聲開關門聲，研判林男當時也有下車，正深入追查溫男是否是被強行拖下車。

中和分局警方近日積極尋找目擊證人，今日有找到一輛經過的轎車，但行車紀錄器僅拍到溫男躺在路上。據了解，在林姓司機離開後到警消抵達現場，警方目前查出有七輛車經過，但都未拍到關鍵丟包經過。

該段畫面為溫男被丟包後，經過該路段的第三輛車的行車紀錄器，在該輛車之前已經有兩輛車經過，其中一輛已經撞上溫男，停在路肩，該輛車則有發現路況有異狀，提早反應往右閃，未撞上溫男。

檢警調查，溫姓男子日前搭乘林男駕駛的多元計程車，車內行車紀錄器音檔顯示，兩人在前10分鐘原本互動平靜，但最後2分鐘疑似因為溫男連續踢踹車門與椅背，傳出多次「叩、叩、叩」的碰撞聲，導致林男情緒失控。林男當時曾開口制止，隨後怒罵髒話並要求溫男立即下車，過程中溫男全程未發一語。警方進一步分析音檔發現現場有3聲開關門聲，研判林男當時也有下車，正深入追查溫男是否是被強行拖下車。

由於事發路段為台64線高架橋，並未裝設監視器，警方只能採取地毯式搜索，透過案發點前後路段的監視器，推測當時可能經過現場的轎車。據了解，包含輾過溫男的4輛車在內，共有7輛車在溫男被丟包後經過該路段，但有些車輛未安裝行車紀錄器，有些車輛有安裝但並未拍攝到關鍵的丟包經過，網路上瘋傳的就是其中一段。

