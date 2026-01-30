入夜突竄濃煙！台中崇德路商圈大火燒毀9店面 現場如廢墟

台中北屯區崇德路商圈火場入夜後仍有濃煙竄出。（記者許國楨攝）

夜幕低垂，台中北屯區崇德路商圈卻依舊燈火通明，只是照亮街道的不是店家招牌，而是一輛輛消防車閃爍的警示燈，焦黑變形的鐵皮建物矗立在路口，濃煙在夜色中緩緩飄散，空氣中仍瀰漫著刺鼻燒焦味，整個街區宛如一座尚未冷卻的戰場。

這起火警發生在今（30）日上午，火勢自崇德路、天津路口一處連棟鐵皮商場、倉庫竄出迅速延燒，烈焰吞噬多家店面，所幸經消防人員全力搶救，確認無人受困傷亡，但入夜後突然又竄出陣陣濃煙，現場仍可見消防人員持續射水降溫，防範暗火復燃，原本陳列寢具、服飾、布料與商品的店面，如今只剩扭曲鐵架與成堆燒毀貨品。

由於火場緊鄰兩處加油站，災情一度高度緊張，所幸加油站人員第一時間判斷風向，緊急切斷輸油管線、停止加油作業並疏散人員，避免更大規模災害，消防局則出動42輛消防及救護車、近150名消防與義消人員，在加油站周邊部署多條水線，全力防護。

入夜後，消防人員在宛如廢墟的火場展開清理雜物工作，部分業主重返現場，看著多年心血化為灰燼，忍不住當場痛哭，街口拉起封鎖線，行經民眾放慢腳步，低聲議論不勝唏噓。

消防局統計，這起火警共造成9戶店面、6輛車輛受燒，燃燒面積約450平方公尺，詳細財損與起火原因，仍由火災調查人員持續釐清中。

消防人員持續射水防護。（記者許國楨攝）

火場同步展開雜物清除作業。（記者許國楨攝）

鐵皮建物被燒到扭曲變形。（記者許國楨攝）

