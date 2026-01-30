分裝危險化學品無安全措施 致員工吸入死亡 負責人過失致死起訴

昱大行有限公司負責人陳昱彤，因公司處理危險化學物品未按規定導致員工死亡，被檢方依過失致死罪嫌起訴。（記者謝武雄攝）

位於桃園巿龜山區長壽路的「昱大行有限公司」販售廢水處理系統使用化學原料硫化鈉，自前年5月起，聘僱潘姓男子擔任司機，並負責分裝客戶下訂之硫化鈉數量後，載運送至客戶工廠供使用，由於硫化鈉與酸接觸時會釋放毒性，濃度超過會1000PPM甚至會立即死亡，公司未做好安全措施，導致潘死亡，檢方偵結將昱大行有限公司負責人陳昱彤以過失致死罪嫌起訴。

檢方調查，由於硫化鈉與酸接觸時，會釋放毒性或易燃性硫化氫氣體，硫化氫是一種窒息劑，只要500至700PPM會使人在數分鐘内昏迷、一小時內死亡，700至1000PPM會立刻昏迷、數分鐘內死亡，如果高於1000PPM可能會立即死亡，由於危險性甚高，因此對於危險物品存放、作業過程要求非常嚴謹。

請繼續往下閱讀...

潘姓男子於前年12月21日上午9點10分於工廠外空地，駕駛堆高機欲將裝有硫化鈉卸料至含鹼性物質儲存桶時，由於該儲存桶與殘留酸液的空桶放在一起，潘一時不查竟將硫化鈉倒入殘留酸液的空桶，致釋放毒性而昏倒在地，送醫救治後仍於前年12月30日晚間10點34分宣告不治。

檢方認為，陳昱彤知悉硫化鈉具有相當危險性，理應對盛裝危害性化學品之容器明顯標示、嚴格區隔，以避免誤取，員工使用從事有害物作業前，接受教育訓練，並提供安全護具，以確保員工從業過程安全；但潘姓男子從未接受類似教育訓練，依當時情形，並無不能注意情事，竟疏失未注意，現場也未備置安全衛生防護具，並督促員工確實使用，故以過失致死罪嫌起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法