    社會

    大直街頭深夜亂「開槍」嚇壞路人 男子被逮：要去山上打小鳥

    2026/01/30 18:57 記者王冠仁／台北報導
    警方查扣張男持有的玩具槍。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣張男持有的玩具槍。（記者王冠仁翻攝）

    日前有台北市民眾在深夜時刻經過大直街頭時，赫然發現路旁居然有1名男子拿著槍枝胡亂射擊，民眾嚇得報警；轄區警方趕到現場，當場將持槍的張姓男子帶回派出所偵辦。張聲稱，當時是在試射玩具槍，改天要去山上打小鳥；警方檢驗他持有的玩具槍後，發現沒有殺傷力，但他的離譜行徑已經觸犯社會秩序維護法，近日法院判處他9000元罰鍰。

    北市警中山分局大直派出所上月23日深夜11時許接獲報案，民眾聲稱大直街附近有一名男子，手持槍枝疑似朝著附近公園在開槍射擊。

    轄區警方不敢大意，立刻派遣警網前往現場，員警到場後，當場攔下52歲張姓男子，同時查扣他持有的1把空氣槍，以及1個內含23個BB彈的彈匣。

    據悉，張聲稱他是因為改天要拿這把槍去山上打小鳥，當天晚上閒來無聊，於是跑到住處附近的公園試射。他還說這把槍枝是多年前買的，當初買入是為了要玩生存遊戲。

    警方查扣其槍枝後送驗，發現該把槍枝並沒有殺傷力。不過張男的離譜行徑已經觸犯社會秩序維護法第65條「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」，警方於是將他依法裁處。台北地院近日則對此案作出判決，張被裁處9000元罰鍰。

    警方呼籲，民眾切勿於公共場所使用或展示空氣槍等類似真槍器具，容易引起民眾恐慌，警方將依法究辦，以維護治安。

