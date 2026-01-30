國民法官法施行3週年 法務部與台日刑事法研究學會辦研討會

法務部今與社團法人台灣日本刑事法研究學會，舉辦「台日人民參與司法制度實務對話」研討會。（法務部提供）

法務部今與社團法人台灣日本刑事法研究學會，舉辦「台日人民參與司法制度實務對話」研討會。法務部次長黃謀信表示，人民參與司法旨在透過國民直接參與，實現民主監督與司法正當性，日本人民參與司法是由「裁判員」與「檢察審查會」制度雙軌組成，適逢我國「國民法官法」施行屆滿3週年，借鏡日本長期運作經驗進行階段性檢討，深具實益。

黃謀信並表示，日本檢察審查會對公訴權的監督模式，亦可作為我國未來司法政策研議參考，以持續拉近司法與人民的距離。

法務部指出，這場研討會由黃謀信主持，邀請白鷗大學法學部教授平山真理、早稻田大學人間科學部教授福島由衣、立命館大學綜合心理學部教授中田友貴，及日本大阪律師公會辯護士西村健，針對日本「裁判員」及「檢察審查會」制度，從法學、心理學及實務運作面向進行深度交流，並由台日刑事法研究學會理事長教授林裕順、東吳大學法學院教授胡逸維協助現場翻譯，全國各地檢察署檢察官、檢察事務官等均踴躍實體或線上參與。

法務部表示，首場研討由平山真理、西村健主講「刑事司法人民參與的課題與制度設計―以日本檢察審查會為中心」；講者分析，日本因採行「起訴便宜主義」，檢察官有高度起訴裁量權，檢察審查會即扮演對不起訴處分進行把關的關鍵角色。會中除介紹日本檢察審查會制度的運作情形外，亦針對台日不起訴法制差異，和與會者深入意見交換。

法務部指出，次場由福島由衣、中田友貴從心理學角度探討裁判員制度。講者透過實證研究警示，當證據資訊繁雜導致認知負荷過重時，裁判員可能受被告態度或權威等非本質因素影響，或對間接證據產生評估偏差，因此必須透過健全的程序設計與明確指引，協助裁判員謹慎評估證據之可信度，有效防範認知偏誤，確保事實認定公正性。

