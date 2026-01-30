為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    55歲男永康奇美陸橋上「徘徊」 台鐵一度斷電30分鐘

    2026/01/30 19:01 記者劉婉君／台南報導
    男鴛在奇美陸橋上「徘徊」，警、消合力救援。（讀者提供）

    男鴛在奇美陸橋上「徘徊」，警、消合力救援。（讀者提供）

    台南市55歲男子今（30）日下午在永康區奇美陸橋平台上「徘徊」，橋下就是台鐵大橋火車站，一度造成鐵路基於維護人員安全而斷電約30分鐘，所幸經警消及鐵路局合力成功救援，將他帶到附近的奇美醫院治療及觀察。

    今天下午1點左右，永康警分局大橋派出所接獲通報，永康奇美陸橋平台有男子站在欄杆外。線上巡邏員警許心褕、陳韡杰趕赴現場，發現他手上持有刀片，前臂流血，永康中華路交通流量大，大橋所動員多名警力於現場維護秩序及交通疏導，消防局救護人員也到場。

    據了解，男子疑有就業及身體狀況問題，站立處十分靠近鐵軌，警方通報鐵路局，鐵軌斷電，讓消防人員於鐵軌鋪設氣墊，以防男子不慎滑落。

    警、消人員合力勸說男子遠離平台，耐心聽其訴苦並給予心理支持，待安全氣墊鋪設完成後，立即上前控制男子，確保安全，結束這場驚魂記，將男子送往奇美醫院觀察並治療傷口。

    配合該起事件，台鐵永康至台南間路線在第一時間先以每小時25公里限速慢行，為確保人員安全，配合警消，於下午3時15分雙線斷電封鎖，下午3時45分恢復正常行駛。

    永康警分局長洪宏榮呼籲，若自身或親友情緒低落，應主動尋求協助，可撥打生命線專線1995或安心專線0800-788-995，千萬不可因一時情緒而做出無法挽回的行為，珍惜生命、善待自己與親人。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

