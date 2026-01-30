為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    1歲半男童腳卡排水孔大哭 台東消防員妙用一物溫馨救援

    2026/01/30 18:17 記者黃明堂／台東報導
    消防人員用竹筷救援幼童。（民眾提供）

    消防人員用竹筷救援幼童。（民眾提供）

    台東市街頭今天上演了一場既驚險又溫暖的救援行動。1名家長正帶著1歲半男童在傳廣路與四維路口附近散步，由於兩側停滿車輛，家長為了安全起見，特別叮嚀孩子走在內側，沒想到卻讓孩子一腳踩進路邊排水孔的細縫中。小小的右腳被窄小的孔洞牢牢「咬住」，孩子當場嚇得放聲大哭，家長試圖拉起卻不敢用力，心急如焚趕緊向119求救，消防人員用竹筷小心翼翼協助脫困。

    台東消防分隊接獲報案後迅速趕抵現場，面對哭鬧不止、驚恐萬分的孩子，消防隊員並未急著動用破壞器材，而是先像大哥哥一樣蹲下身子，用溫柔的語氣安撫男童的情緒。他們深知，若孩子因害怕而劇烈掙扎，恐怕會導致腳踝扭傷或擦傷。

    在確認孩子腳部沒有明顯受傷後，消防員展現了十足的「耐心與巧思」，為了避免強行拉扯造成二次傷害，救援人員靈機一動，向附近借來了平凡無奇的「竹筷子」。消防員小心翼翼地將竹筷伸入狹窄的縫隙中，先巧妙地協助孩子脫掉鞋子、騰出空間，再一點一滴地引導小腳丫慢慢移出孔洞。

    隨著小腳安全脫困，現場緊張的氣氛瞬間化為如釋重負的歡笑，家屬看著孩子毫髮無傷，激動地連聲向消防人員致謝。消防局也特別提醒，孩子對周遭環境的危機意識較弱，路邊看似不起眼的設施都可能藏著風險；萬一發生受困意外，千萬不要自行硬拉，務必第一時間求助專業人員，才能確保安全無虞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播