1歲半男童腳卡排水孔大哭 台東消防員妙用一物溫馨救援

消防人員用竹筷救援幼童。（民眾提供）

台東市街頭今天上演了一場既驚險又溫暖的救援行動。1名家長正帶著1歲半男童在傳廣路與四維路口附近散步，由於兩側停滿車輛，家長為了安全起見，特別叮嚀孩子走在內側，沒想到卻讓孩子一腳踩進路邊排水孔的細縫中。小小的右腳被窄小的孔洞牢牢「咬住」，孩子當場嚇得放聲大哭，家長試圖拉起卻不敢用力，心急如焚趕緊向119求救，消防人員用竹筷小心翼翼協助脫困。

台東消防分隊接獲報案後迅速趕抵現場，面對哭鬧不止、驚恐萬分的孩子，消防隊員並未急著動用破壞器材，而是先像大哥哥一樣蹲下身子，用溫柔的語氣安撫男童的情緒。他們深知，若孩子因害怕而劇烈掙扎，恐怕會導致腳踝扭傷或擦傷。

請繼續往下閱讀...

在確認孩子腳部沒有明顯受傷後，消防員展現了十足的「耐心與巧思」，為了避免強行拉扯造成二次傷害，救援人員靈機一動，向附近借來了平凡無奇的「竹筷子」。消防員小心翼翼地將竹筷伸入狹窄的縫隙中，先巧妙地協助孩子脫掉鞋子、騰出空間，再一點一滴地引導小腳丫慢慢移出孔洞。

隨著小腳安全脫困，現場緊張的氣氛瞬間化為如釋重負的歡笑，家屬看著孩子毫髮無傷，激動地連聲向消防人員致謝。消防局也特別提醒，孩子對周遭環境的危機意識較弱，路邊看似不起眼的設施都可能藏著風險；萬一發生受困意外，千萬不要自行硬拉，務必第一時間求助專業人員，才能確保安全無虞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法