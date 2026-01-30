為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    替代役男台64線遭司機丟包慘死 檢追加遺棄致死罪

    2026/01/30 17:01 記者王定傳／台北報導
    溫姓替代役男被林姓計程車司機丟包台64快速道路，遭到4車輾過爆頭慘死。（資料照）

    溫姓替代役男被林姓計程車司機丟包台64快速道路，遭到4車輾過爆頭慘死。（資料照）

    政治大學畢業的溫姓替代役男，25日透過Bolt叫車平台搭車返家，行經台64線快速道路時，遭司機丟包，慘遭4輛轎車輾過慘死；新北地檢署原本依過失致死罪嫌諭知林姓司機5萬元交保，27日再通知到地檢署說明，認為除涉過失致死，亦涉及遺棄致死罪，斟酌案情後加保15萬元，保金合計20萬。

    本案發生於1月25日，檢警調查，在鐵路警察局服役的25歲溫姓替代役男，當時到台北市文山區興隆路2段訪友結束後，凌晨叫了46歲林男的多元計程車，準備返回板橋嬸嬸家，途中行經台64線1公里處中和段時慘遭丟包。

    據了解，根據車內行車紀錄器音檔顯示，2人在前十分鐘原本互動平靜，但最後2分鐘疑似因為溫男連續踢踹車門與椅背，傳出多次「叩、叩、叩」的碰撞聲。林男當時曾開口制止，隨後怒罵髒話並要求溫男立即下車，過程中溫男全程未發一語。

    據了解，溫男下車後，林男隨即往前開了1分鐘，報案稱有人躺在台64線車道，需要警方協助，而警方到場時，溫男已經陸續遭到陳、邱、簡、魏等4名駕駛的汽車輾過，頭顱破裂、全身多處骨折慘死，警詢後依過失致死罪嫌將林等5人送辦，檢方複訊後諭知林、陳、邱5萬元交保，簡、魏則1萬元交保，本週二再度傳喚林男出庭訊後諭知加保15萬元。

