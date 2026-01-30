低於1％存活率！美籍男台中旅遊無呼吸心跳奇蹟救回 442天後來信尋恩人

美籍男子Jason在台中旅遊時突倒地失去生命跡象，救護人員歷經25分鐘送醫終於將他救回。（台中市消防局提供）

一場原本再平凡不過的台灣旅行，卻經歷一場與死神正面交鋒的危機，美國籍41歲男子Jason，2024年3月與妻子來台旅遊，行經台中市南區市場時突然倒地，當場失去意識、心跳停止，陷入院外心肺功能停止（OHCA）的生死危機。

接獲通報後，台中市消防局救護人員火速趕抵，眼前是一名已無生命跡象的外籍旅客，救護員毫不遲疑，立刻跪地實施CPR，為生命爭取關鍵時間，隨後送醫途中，胸外按壓始終未曾中斷，並迅速建立聲門上呼吸道，搭配AED連續電擊8次，整整25分鐘，救護車內成了一場與時間拔河的戰場。

同一時間，消防局透過預通知機制，提前啟動醫院綠色通道，急診、醫療團隊同步待命，讓搶救無縫接軌，最終，Jason在到院後恢復生命徵象，成功從鬼門關前被拉了回來。後續住院治療長達2個月，期間一度因嚴重併發症入住加護病房，最終由醫療專機送返美國，持續治療與復健。

時隔400多天，這名曾在台中市場倒下的旅人，近日寫信到台中市消防局局長信箱，表明自己正是當年3月9日的OHCA患者，這段時間始終惦記著救命恩人，希望能親自來台，向當天出勤的救護人員道謝。消防局表示，當年參與搶救的救護員為信義分隊的周厚誠、吳玠澤，也期待Jason能再度來台，完成這場跨越生死的感謝之旅。

消防局指出，據美國醫師研究，院外心跳停止且能在無明顯腦部傷害下存活，機率低於1%。這份奇蹟來自救護人員的迅速抵達與不間斷急救，讓大腦在最關鍵的時刻沒有缺氧。Jason的故事不只是重生，更是一個提醒，每一次CPR、每一次AED的啟動，都可能讓一個家庭，免於永遠的別離。

救護人員在救護車上持續對Jason以AED電擊搶救。（台中市消防局提供）

Jason最近寫信給消防局，希望能親自向救命恩人致謝。（台中市消防局提供）

