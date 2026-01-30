又傳急診室暴力！南投竹山醉漢毆2護理師還襲警 秒被壓制送辦

南投竹山東華醫院有醉漢（右）急診毆打護理師，院方立即報警處理。（民眾提供）

南投縣竹山鎮東華醫院發生醫療暴力。今上午50歲蕭姓男子喝醉、撞傷額頭，被送到急診室急救，蕭男包紮時頻罵三字經，不斷咆哮護理人員，甚至出拳毆打幫他止血的2名護理師，院方立即報警，但蕭男在員警到場後仍拒絕配合，走出醫院還出手攻擊員警，立即被警方壓制在地，之後依醫療法及傷害罪移送法辦。

東華醫院表示，今天上午7點50分，蕭男由消防局救護車送往該院急診，檢傷發現左額有撕裂傷，深度約0.5公分持續流血，醫師指示需要縫合，現場粘姓、鍾姓專科護理師和曾姓護理師連忙止血。

不料渾身酒氣的蕭男，連續對護理人員飆罵三字經、五字經，並拉扯醫療器材，當醫護人員制止時，蕭男竟出拳擊中粘姓護理師頭部、下巴，導致出現頭暈情況，曾姓護理師則是左手肘被抓傷挫傷，警方獲報後趕赴醫院處理。

惟蕭男見員警到場仍不配合，持續拳打腳踢，之後護理人員好不容易幫蕭男打了破傷風針，蕭男仍拒絕治療，最後自行離院，但在員警陪同蕭男出院時，蕭卻出手攻擊員警，當下立即被警方壓制並帶回警局，目前受傷護理師已驗傷提告，院方也致贈慰問金，並將提供相關法律協助，以杜絕醫療暴力。

竹山警方表示，接獲急診室暴力隨即派員處理，不料過程卻遭攻擊，造成2名員警輕微受傷，蕭男訊後已依醫療法及傷害罪移送南投地檢署偵辦。

