工程行變私刑場！同性配偶撂乾叔叔打死同事 中檢起訴5人

台中市東區一家人力工程行，去年10月爆發一起震驚社會的暴力事件，一場原本只是同事間的糾紛，卻在深夜演變成多人圍毆，甚至動用菸灰缸猛砸頭部，最終釀成一條人命。台中地檢署近日偵結，依傷害致死罪嫌起訴涉案5人，全案將由台中地院國民法庭審理。

檢警調查，35歲死者田姓男子與2名黃姓女子（為同性配偶），以及戴姓、周姓男子，皆任職於該人力工程行，去年10月4日深夜，其中一名黃女因與田男發生糾紛，返家後向同住的「乾叔叔」謝姓男子抱怨，情緒激動之下，謝男決定介入。

隔日凌晨零點多，謝男陪同黃女前往公司宿舍「討說法」，到場後發現黃女配偶、戴男、周男也在現場，眾人將熟睡中田男叫醒帶到客廳，謝男隨即上前質問，並動手推打田男頭部，戴男也加入拉扯、推倒，現場氣氛迅速失控，在謝男下令下，5人竟一擁而上，對田男拳打腳踢，周男更拿起菸灰缸朝田男頭部猛擊，田男被打得遍體鱗傷。

直到凌晨3點多，工程行老闆劉姓男子接獲通知趕回公司，眾人這才停手離去，老闆一度將田男扶至騎樓休息，期間警方也曾到場關心，但田男始終沉默未說明遭遇，隔日清晨田男傷勢突然惡化，老闆與員工緊急將人送往醫院搶救，雖經開刀仍於10月9日因腦水腫與顱腦重創宣告不治。台中地檢署針對該案近日偵結，綜合相驗報告、證人供述與相關證物，認定謝男、2名黃女、戴男及周男共5人涉犯傷害致死罪嫌，依法提起公訴。

