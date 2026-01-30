嘉縣前議員黃芳蘭母子涉詐助理費 二審維持無罪

檢方指控嘉義縣前議員黃芳蘭，與兒子張景皓詐領助理費63萬，台南高分院認為，很難認難證人頭助理，二審駁回上訴，維持原審無罪。（記者王捷攝）

嘉義縣議會前議員黃芳蘭與兒子張景皓涉以調薪申報助理費案，一審無罪後，高等法院台南分院駁回上訴，維持無罪。

嘉義地檢署起訴，黃、張2人明知助理費應如數發給實際遴聘助理，卻以張碩峰名義製作不實文件申請補助。內容包括張碩峰自2015年5月起月薪2萬5000元，受僱擔任公費助理，並在2016年12月30日再申報自2017年2月起調薪為4萬元等事項。

嘉義縣議會因此陷於錯誤，按月撥付公費助理補助費與春節慰勞金至張碩峰甲帳戶，合計63萬0620元，檢方以涉貪污治罪條例，利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書等罪嫌起訴。

原審認為，張碩峰確實受僱並實際執行議員公費助理工作，並採信張碩峰同意甲帳戶由家族採共產方式統籌收支管理，先由張嘉瀧全權處理，張嘉瀧過世後由張景皓沿用管理家族開銷分配及給薪方式，按月扣除張碩峰應負擔費用與信用卡費後支付薪資，部分月份給付數額甚至高於議會匯入款。

二審檢察官上訴，指張碩峰為人頭助理，但卷內證據不足證明張碩峰未任職或未執行職務，也無從認定其喪失甲帳戶支配使用權。法院指出，地方民意代表費用補助條例第6條，沒有規定助理須專職不得兼職，僅憑兼職難推認人頭助理或虛報浮報，因而認不能證明被告犯罪，駁回上訴。

