討薪竟成死劫！火燒肛門、餵毒虐死員工 博弈老闆重判12年

賴打燒肛門、剪刀刺四肢，還被強餵毒品，一場原本只是「討薪水」行程，卻成了25歲年輕員工饒男死亡終點，台中梧棲去年發生博弈圈凌虐命案，手段殘忍到連檢警都形容「罕見惡劣」，全案歷經審理後，台中地院今宣判，認定主嫌彭姓博弈業者涉犯凌虐傷害致死罪，判處有期徒刑12年，同夥邱男判11年。

檢警調查，彭男經營地下博弈事業，饒男則是旗下員工，去年11月23日晚間，饒男為了向彭男領取薪資，由女友王女開車載往彭男位於梧棲區的招待所，未料人一到現場，立刻遭彭男、邱男及其他在場人員囚禁，失去自由。

饒男在招待所內被逼迫脫去內褲，雙手、雙腳遭手銬銬住，接著被多人持甩棍毆打全身，過程中，眾人不僅以打火機燒灼其頭髮、耳朵，甚至連肛門都不放過，還以膠帶纏繞其身體，對手指施暴，再持剪刀刺向四肢，更令人震驚的是，彭男等人還強迫饒男施用K他命及毒咖啡包，導致饒男身體不堪負荷，最終陷入休克。

直到饒男狀況急遽惡化，彭男等人才驚覺出事，急忙將人載往梧棲童綜合醫院，但饒男到院前已明顯死亡，案發後，彭男不僅被查出是主要施暴者，還涉嫌刪除監視畫面、企圖找人頂罪，試圖規避刑責，行徑引發強烈撻伐。

台中地檢署偵結後，依脅迫他人施用毒品、加重私行拘禁凌虐致死等罪起訴彭男與邱男，原訂由國民法官審理，後轉為通常程序，台中地院審理時認為，彭男雖坦承部分犯行，卻對關鍵過程避重就輕，難認有真誠悔意，最終依法判處彭男12年、邱男11年有期徒刑，為這起駭人命案暫時畫下司法句點。

