    首頁 > 社會

    補教狼師偷拍猥褻30童遭訴 南市教育局：終身禁教、重罰業者30萬

    2026/01/30 14:54 記者洪瑞琴／台南報導
    針對南市某安親班狼師涉長期性侵女童遭起訴，南市教育局表示，已公告終身禁教。（記者洪瑞琴攝）

    台南地方檢察署今（30）日偵結起訴官田區某安親班張姓人員，涉違反兒少性剝削等罪嫌，並建議法院從重量刑。南市教育局表示，早於去（2025）年12月31日即完成行政調查，並提送「短期補習班不適任人員認定委員會」審議，已認定該員終身不得於補習班任教，並登錄全國不適任教育人員系統，全面阻斷其再進入教育場域。

    據了解，張姓人員涉嫌於安親班照顧期間，對多名女童施以不當性行為，事件因學童於校內填寫性平相關學習單揭露異狀而曝光。檢警後續勘驗扣案手機及相關設備，清查影像資料超過400張，並比對發現近6年來約有30名女童疑遭偷拍或強制猥褻，檢方因此偵結起訴，並向法院建議從重量刑。

    教育局指出，接獲通報後即刻啟動跨局處應變機制，會同社政、警政等單位進行行政稽查，並要求補習班立即禁止行為人到班，同步組成調查小組完成行政調查。此次案件能及時揭露並處置，關鍵在於校方落實性平教育與校安通報機制，第一線教育人員依規定即時通報、報警處理，展現守護兒少安全的高度警覺與責任感。

    此外，教育局同步清查該安親班營運情形，查出業者未依法申請設立許可，違規經營課後照顧業務，已依《兒童及少年福利與權益保障法》第105條規定，裁處最重30萬元罰鍰，並要求業者改善班舍管理、強化人員遴用與督導，落實性平與法治教育。

    教育局強調，對教育場域性平事件，一律秉持「三不一有原則」──不隱瞞、不包庇、不拖延；有案即查、屬實即罰，依法嚴處。除完成不適任人員認定外，也持續清查是否仍有其他學生受害，並透過學校輔導機制及教育局學生輔導諮商中心，持續提供心理支持與追蹤輔導。教育局重申，任何侵害兒少的行為，市府必依法究責、追究到底，確保兒少最佳利益。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

