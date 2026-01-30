為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    黑煙吞台中商圈！加油站急斷油8店面全毀 女業主緊摟外傭崩潰痛哭

    2026/01/30 13:48 記者許國楨／台中報導
    加油站急斷油監控。（記者廖耀東攝）

    加油站急斷油監控。（記者廖耀東攝）

    台中市北屯區崇德路、天津路口今（30）日上午10時16分突發猛烈火警，濃煙宛如黑龍直竄天際，遠在數公里外仍清晰可見，火勢從鐵皮結構的商場、倉庫竄出，短時間內一發不可收拾，現場包括寢具行、服飾店、美甲美學館、寵物用品店、進口布料行及直播賣衣物倉庫等，共8間店面遭祝融吞噬，幾近全毀。

    由於火場緊鄰加油站，情勢一度緊張。加油站人員第一時間判斷風向與火勢，立即斷掉輸油油管、全面停止加油作業，並緊急疏散員工與顧客，避免災情擴大。所幸加油站儲油槽位於地底，經評估未受波及，成功化解一場可能更嚴重的危機。

    消防局獲報後，出動第八、第七、第三大隊及多個分隊支援，共派遣消防車39輛、消防人員82人，在加油站周邊佈署多條水線防護，全力壓制火勢。由於現場多為鐵皮屋，屋內堆放大量易燃物，搶救難度高，所幸初步確認無人受困受傷。

    火勢受控後，令人鼻酸的一幕在現場上演，一名女業主站在焦黑殘破的店面前，緊緊抱著外傭，忍不住當場痛哭，多年心血瞬間化為灰燼，另一側，完成第一輪搶救的消防員，直接坐在仍冒著熱氣的廠房旁休息待命，滿臉疲憊卻不敢鬆懈。

    消防員急灌救。（記者許國楨攝）

    消防員急灌救。（記者許國楨攝）

    完成第一輪搶救的消防員，直接坐在仍冒著熱氣的廠房旁休息待命。（記者廖耀東攝）

    完成第一輪搶救的消防員，直接坐在仍冒著熱氣的廠房旁休息待命。（記者廖耀東攝）

    大批民眾在加油站前憂心火勢。（記者廖耀東攝）

    大批民眾在加油站前憂心火勢。（記者廖耀東攝）

    女業主緊摟外傭崩潰痛哭。（記者廖耀東攝）

    女業主緊摟外傭崩潰痛哭。（記者廖耀東攝）

