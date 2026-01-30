替代役男台64線遭丟包警找真相 對向車沒拍到關鍵畫面

溫姓替代役搭多元計程車遭丟包台64快速道路，倒臥車道被4車相繼輾斃。（記者陸運鋒翻攝）

國立大學畢業的溫姓替代役男25日搭乘多元計程車行經台六四線時，疑似因為踢踹車門及椅背引發林姓司機不滿，竟被直接丟包在車速極快的高架道路上，隨後慘遭4輛轎車連續輾過死亡。中和分局警方近日積極尋找目擊證人，雖然又查獲一輛在接近案發時間點從對向路段經過的轎車，但經連繫駕駛並檢視行車紀錄器後，確認路過時間點並未拍到關鍵過程。警方表示，由於該路段缺乏監視器，目前正擴大比對前後路段影像，全力追查目擊車輛。

檢警調查，溫姓男子日前搭乘林男駕駛的多元計程車，車內行車紀錄器音檔顯示，兩人在前十分鐘原本互動平靜，但最後2分鐘疑似因為溫男連續踢踹車門與椅背，傳出多次「叩、叩、叩」的碰撞聲，導致林男情緒失控。林男當時曾開口制止，隨後怒罵髒話並要求溫男立即下車，過程中溫男全程未發一語。警方進一步分析音檔發現現場有3聲開關門聲，研判林男當時也有下車，正深入追查溫男是否是被強行拖下車。

請繼續往下閱讀...

由於事發路段為台六四線高架橋，並未裝設監視器，警方只能採取地毯式搜索，透過案發點前後路段的監視器，推測當時可能經過現場的轎車。中和警方日前掌握到一輛在案發時間點從對向車道經過的轎車，原本期望能從該車的行車紀錄器錄下丟包瞬間，但與車主取得聯繫並觀看影像後，發現路過的時間點仍有些微落差，並未錄到案發畫面。

專案小組先前也曾查訪一名在事發前一分鐘路過的重機騎士，但該名騎士表示當時並未看見異常，且行車紀錄器影像仍停留在去年，無法提供協助。檢警目前已採集溫男的內臟組織與血液，隨後帶回進一步化驗，以釐清溫男事發前是否有藥物或酒精反應，化驗報告預計需要2個月才會出爐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法