奪命毒友！爭搶彩虹煙 男持武士刀砍友人頸部2刀判7年

廖男持武士刀（紅圈處）傷人後倉皇逃出。（民眾提供）

彰化縣廖姓男子與江姓友人，為了分配毒品「彩虹煙」問題起爭執，廖男不滿，竟持起一把武士刀朝對方頸部揮砍，江男緊急以手阻擋，頸部仍中兩刀，當場血流如柱，最後趕緊逃出救命並報警。彰化地方法院審理，認定廖男持刀攻擊人體要害，具有殺人故意，依殺人未遂罪判處有期徒刑7年，作案用的武士刀沒收。

判決書指出，廖男與江男為朋友關係，2024年5月7日下午，兩人在江男住處房間內，後來兩人在分配「彩虹煙」時發生口角衝突，兩人越吵越烈，廖男突然拿出一把武士刀，朝江男頸部攻擊，連續揮砍3刀。

江男情急之下閃避，並以左手阻擋，仍遭砍中頸部2刀，造成左手血管、肌腱、正中神經與掌長肌受損，頸部及手部均有開放性傷口，傷勢嚴重，江男驚慌中逃離房間報警，才倖免於難。廖男行兇後則騎乘機車逃離現場，警方獲報後循線將他查緝到案，並扣得作案用武士刀。

法院審理時，廖男對犯行坦承不諱。法官審理認為，廖男僅因細故即持刀攻擊他人頸部，對被害人生命造成重大危險，所幸未釀成死亡結果，屬殺人未遂。

法官審酌，廖男犯後自白並表達調解意願，但尚未與被害人達成和解，綜合其犯罪動機、手段、危害程度等，依法判處有期徒刑7年，並宣告沒收犯罪用武士刀。全案可上訴。

