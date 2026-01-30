為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市警局長林炎田就任後首次人事異動 「通信隊」身負重任

    2026/01/30 14:23 記者王冠仁／台北報導
    台北市警局。（記者王冠仁攝）

    台北市警局。（記者王冠仁攝）

    台北市警察局長林炎田已於本月20日正式就任，台北市警局也在今天公布林炎田就任後第一波人事異動案，總共有8位高階警官調整職務。其中最受矚目者是「通信隊」隊長一職，因為在張文案中，外界發現警方在台北車站共構站體中，居然要分持不同的無線電才能即時通訊，因此通信隊近期將肩負整合相關無線電系統的重大任務。

    此次人事調整如下：

    一、督察室督察兼勤務股股長廖韋勝調任秘書室主任
    二、督察室秘書江勛貴調任督察室督察
    三、中正一副分局長林岳寬調任保安科秘書
    四、中正二副分局長翁麒豪調任中正一副分局長
    五、文山一副分局長周烱宏調任中正二副分局長
    六、交通警察大隊副大隊長林榮鋒調任文山一副分局長
    七、中山分局交通組長王均陞任交通警察大隊副大隊長
    八、秘書室專員陳承浩陞任通信隊隊長

    警界指出，通緝犯張文上月犯下震驚全台的隨機殺人案後，外界這才發現，台北車站由於有三鐵共構，再加上周邊有許多地下街，負責的警察單位包含鐵路警察、捷運警察以及轄區警力，但各單位無線電通訊都是用不同系統。

    以北市警捷運警察隊為例，捷警隊員使用的無線電有2種，一種是捷運公司無線電，另一種則是警用無線電。考量到有些捷運站體在地面下，以及列車於軌道、地下空間行駛，可能出現通訊死角，為確保通話順暢，同仁平時執勤是使用捷運公司無線電，當接獲案件通報時，再以警用無線電來進行轉報。

    據了解，此案發生後，突顯出此一狀況，警政署於是決心要設法解決；原北市警通信隊長孫福佐在1月中屆齡退休後，接任隊長陳承浩將肩負這起重大任務。

