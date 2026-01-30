為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    性侵殺害馬國女大生死刑改判無期 馬來西亞留台校友會不滿提出3呼籲

    2026/01/30 12:59 記者楊綿傑／台北報導
    性侵殺害馬來西亞鍾姓女大生的兇手梁育誌從死刑改判為無期徒刑，馬來西亞留台校友會聯合總會今發表聲明強調對此判決結果強烈不滿與深切痛心。（資料照）

    性侵殺害馬來西亞鍾姓女大生的兇手梁育誌從死刑改判為無期徒刑，馬來西亞留台校友會聯合總會今天發表聲明強調對此判決結果強烈不滿與深切痛心，認為對整體信任基礎產生動搖，除將持續關注此案，也呼籲有關單位正視重大刑案對國際教育交流的影響，應強化國際學生人身安全機制及風險預警。

    梁育誌此前已3度被判死刑，但在昨天更二審時，高等法院高雄分院認定加害者「非事前預謀性殺人，有教化可能」，因而改判為無期徒刑，引發社會討論。

    馬來西亞留台校友會聯合總會表示，此案發生以來，始終牽動全體馬來西亞留台人與馬來西亞華社的情感與關注。而每一位赴台灣求學的馬來西亞學生，都如同自己的孩子。家長把孩子交託出國深造，社會寄予厚望，卻發生如此重大悲劇，至今仍未見一個足以撫平社會與家屬情感的司法結果，令人沉重與難以接受。

    馬來西亞留台校友會聯合總會指出，校友會一向積極協助推廣赴台升學與高等教育交流，長期向馬來西亞學子與家長介紹台灣優質教育環境。此案多年來歷經反覆審理與多次判決變動，過程一再震盪社會對正義實現的期待，也對留台學生與家長的安全信心造成實質衝擊。因此在推動赴台升學教育工作時，無可避免必須面對來自家長的疑問與憂慮。

    馬來西亞留台校友會聯合總會提到，理解司法制度重視程序正義與人權保障，但對於性質極其重大、後果極其嚴重之暴力犯罪案件，社會公義感受、被害者尊嚴與家屬情感，亦應被嚴肅對待與充分衡量。當最終裁決與社會正義直覺產生巨大落差時，所削弱的不僅是判決的說服力，更是整體制度的公信感。

    因此也嚴正呼籲相關單位，應全面檢視並強化國際學生，保證在台之人身安全保障機制；同時加強校園與校外生活圈之安全防護與風險預警系統；也必須正視重大涉外刑案對國際教育交流與學生信心之長期影響。

