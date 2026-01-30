為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    年關前設地下賭場想撈一筆 開張沒1個月就被瓦解

    2026/01/30 13:07 記者王冠仁／台北報導
    警方逮捕工作人員與賭客。（記者王冠仁翻攝）

    55歲江姓男子看準年關將至，打算在過年前大賺一筆，近期在台北市萬華區一處民宅設立地下天九賭場。不過，轄區警方接獲線報，派員蒐證追查，在昨天晚上持搜索票前往查緝，當場逮捕江與3名同夥以及31名賭客，這處地下賭場開張沒1個月就被瓦解。

    警方調查，江姓男子日前在萬華區長順街一處民宅設立天九賭場，為了躲避警方追查，他不僅在出入口周邊架設多支監視器鏡頭，還派工作人員監看，過濾出入者身分。為了招攬生意同時躲避北市警方的注意，江男與其他同夥，並沒有在台北市攬客，反而是從新北市四處「call客」。

    不過，由於該處近期出入分子複雜，警方輾轉接獲線報，於是派員布線蒐證，確認該處藏有地下賭場後，在昨天晚上持搜索票登門查緝，一舉查獲江與3名同夥以及31名賭客，查扣監視器鏡頭6顆、監視器主機1台、螢幕1台、天九牌1副、賭資25萬餘元等證物。

    警方最後將江與工作人員依刑法賭博罪送辦，賭客則全數依違反社會秩序維護法函送裁罰。

    萬華分局表示，賭博易衍生重利、暴力討債等治安問題，年節將近，為維護安全，警方將強化相關查緝工作，持續掃蕩不法賭博場所，警告宵小勿心存僥倖。警方呼籲，最好的手氣，是與家人團聚，最穩的勝算，是腳踏實地。

    警方查扣賭資等證物。（記者王冠仁翻攝）

