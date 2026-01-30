為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    周昱帆泰國遞槍助殺人一審判7年 高院撤銷原判決、發回北院重審

    2026/01/30 14:14 記者楊心慧／台北報導
    男子周昱帆（中）被訴遞槍給在泰國經營大麻店的老闆王綋騰，協助王槍殺通緝犯石茂強，一審以幫助殺人罪判7年徒刑，高等法院發回重審。（資料照）

    通緝犯石茂強潛逃泰國，與在泰國經營大麻店的男子王紘騰爆發衝突，遭王男以行刑式手法朝太陽穴開2槍殺害、棄屍，王逃匿被通緝，而遞槍給王男的共犯周昱帆逃回台被逮，台北地院國民法官庭依幫助殺人罪判刑7年，檢察官周昱帆提起上訴，高等法院今宣判，原判決撤銷，發回台北地院重審，可上訴。

    王紘騰因為毒品、大麻店合夥事宜與石茂強起糾紛，王找來周昱帆、王的國中同學許峯源，於2024年2月24日搭機到泰國後，直接前往王男租處，王的另名友人林廣源獲悉也前往會合。

    不料，協商過程中王紘騰和石茂強爆發衝突，王男一氣之下，拿槍朝石的太陽穴開槍。幾分鐘後，王看見石仍在地上掙扎呼救，指使周昱帆回房拿兇槍給他，王再朝石的左後腦補第2槍，當場身亡。

    為掩飾犯行，王找林廣源開車將石棄屍，王帶著女友，及周昱帆、許峯源、林廣源一同逃到柬埔寨，周獨自返台被逮，王的女友也在柬埔寨被捕。

    高院認為，石茂強遭射擊第一槍倒地後，仍在現場掙扎、呼救，並未立即死亡，周昱帆自承並不清楚石何部位遭射擊，原判決僅以石茂強遭射擊第一槍後倒地，認周昱帆主觀上認知石茂強死亡結果已不可避免，並未依憑案發時情狀為整體觀察判斷。

    高院審酌，原判決認周昱帆協助取槍、遞槍只是縮短王紘騰自行取槍之距離與時間，石茂強死亡結果無可避免，進而認定周昱帆行為並非不可或缺，其主觀上亦無讓石茂強趕快死亡之意，難認與經驗法則相符；周接獲王指示上樓取槍再下樓返回，需一定時間，原判決指周昱帆有「消極抵抗」行為，亦有疑義。

    高院認定，原判決遽認周昱帆主觀上無與王紘騰共同殺人之犯意，僅成立幫助殺人罪責，難謂與經驗法則、論理法則相合；檢察官上訴意旨指原判決違法，非無理由，且原判決前揭違法情形，影響於罪責、科刑事實認定，高院無從自為判決，應撤銷發回更審，可上訴。

