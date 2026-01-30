為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嫌樓上唱歌太吵 樓下鄰居憤持釘槍射門遭判刑

    2026/01/30 12:33 記者林嘉東／基隆報導
    新北市金山區一名蕭姓男子，不滿樓上蔡姓鄰居唱歌太吵，持釘槍朝對方住家大門連射3槍，造成大門毀損，被法院依毀損罪判處2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    新北市金山區一名蕭姓男子，不滿樓上蔡姓鄰居唱歌太吵，持釘槍朝對方住家大門連射3槍，造成大門毀損，被法院依毀損罪判處2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    新北市金山區一名蕭姓男子，不滿樓上蔡姓鄰居唱歌太吵，竟持釘槍朝對方住家大門連射3槍，導致鐵門毀損並造成蔡男恐慌。基隆地方法院日前審結，依毀損他人物品罪判處蕭男2月徒刑。

    判決書指出，蕭男與蔡男為金山區中山路某公寓樓下、樓上鄰居。前年11月2日晚間9時許，蕭男因不滿蔡男住家傳出歌聲干擾安寧，上樓登門制止時雙方爆發拉扯。

    蕭男心生不滿，隔日晚間10時許手持釘槍折返，朝蔡男住家鐵門連射3次，不僅在外層鐵門留下3個彈孔、卡住2根釘子，威力更穿透至內層第2道鐵門，致大門受損不堪使用，報警提告。

    檢方調查時，蕭男坦承犯行；檢方認定，蕭男同時觸犯恐嚇危害安全罪與毀損罪，依刑度較重的毀損罪起訴。

    法官審理認為，蕭男不思以理性方式解決噪音糾紛，竟持釘槍射擊鄰宅，犯下毀損與恐嚇犯行，蕭雖坦承犯行，但迄今未與告訴人達成和解或賠償損失，依蕭犯毀損罪判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播