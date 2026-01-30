酒駕通緝犯返旅館與警玩躲貓貓 最終栽在「警界新人」鷹眼

參與抓捕通緝犯的警員葉俊良（左起）、游宥恩、戴莉芸。（記者王冠仁翻攝）

台北市警方日前執行臨檢勤務時，在一家旅館中過濾旅客身分，發現有住客是因酒駕被判刑的廖姓通緝犯。員警在旅館外埋伏，見到廖返回旅館時準備逮人，但他發現員警身影，在旅館內跟警方大玩躲貓貓。當天前來搜捕的警員中，有一名到任不滿一週的「警界新人」警員游宥恩，游員最終在旅館的閣樓房內，揪出躲在窗簾後的廖嫌，將他繩之以法。

警方調查，廖姓男子先前因為涉入一起酒駕案件，被法院判刑6個月，但他沒有入監服刑，在2年前成為通緝犯。他為了躲避這6個月的刑期四處躲藏，平時打零工賺取生活所需，也經常入住小旅館來躲藏。

廖嫌本月下旬入住台北市衡陽路一間青年旅館，但警方執行臨檢勤務時，經過濾旅店入住名單，發現他是通緝犯。

轄區博愛路派出所警方在旅館外埋伏，經過數個小時後，發現廖返回旅館，員警於是上前準備逮人；沒想到廖發現員警身影，立刻竄入旅館內躲藏，與警方大玩躲貓貓。

警方隨即進入不足15坪的狹小房間搜查，發現原本廖嫌入住的床位空無一人，氣氛一度陷入膠著。但員警鍥而不捨查找後，終於在另外一間閣樓型的房間內，將躲在窗簾後的廖嫌揪出，他最終被警方解送歸案。

警方說，參與這次圍捕的員警中，有一名剛到任派出所不滿一週的警界新血游宥恩。游員父親曾經於台北市警察局後勤科擔任文職，小時候他常被父親帶到辦公室，穿梭在警局走廊間，對於保大、刑大的同仁威武抓捕犯嫌的帥氣模樣非常嚮往；他從小耳濡目染，讓他於大學畢業後毅然報考警察特考並順利錄取，一圓當上警察的夢想。

