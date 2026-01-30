雲云科技董座曾志新當眾殺害技術長 北院裁定延押2個月

雲云科技董事長曾志新（中）涉當眾殺害梁姓技術長，北檢起訴後移審台北地院，法官裁定續押3個月。（資料照）

台北市「雲云科技」公司董事長曾志新，因與梁姓技術長因工作之事屢生摩擦嫌隙，去年3月7日預藏主廚刀，於公司開會時當眾連刺9刀刺死梁男，台北地檢署去年6月30日依殺人罪起訴，並延押至今，由於羈押期限將於2月1日屆滿，台北地院合議庭裁定自1月30日起，延長羈押2個月。

曾男日前開庭時表示，對於傷害奪去被害人的生命、剝奪其家庭的幸福，他感到非常抱歉，也非常後悔，對於是否續押，他沒有意見，靜候司法判決，「無論判多重，我都坦然接受」，也會想辦法賠償彌補死者家屬。

檢察官認為，曾男為預謀殺人，手段凶殘，有殺人的直接故意，涉犯殺人重罪，犯後有自戕行為，他身為企業負責人，有相當的逃亡資力，建請法院續押。

北院合議庭調查，全案移審接押時，即認為曾男後涉犯殺人罪嫌疑重大，為最輕本刑10年以上重罪，且案發後自殘，極可能以自殘方式規避刑事責任，為確保後續審判、執行，有羈押的必要，之後的羈押理由仍然存在，2度裁定延押至今。

法官本月21日開庭，曾男雖坦承殺人犯行，但審酌檢、辯意見後，認為羈押原因仍然存在，且本案已排定今年4月14日至24日進入國民法官審理程序，為確保國家有效行使刑事司法權，裁定延押2個月。

北檢調查，現年53歲的曾志新，因與51歲梁姓技術長因工作之事屢生摩擦、嫌隙，梁男有意離職，梁男即起殺心，但還在猶豫，今年2月即買一把西式主廚刀備用，去年3月6日梁男在社群發表離職文，文中大肆批評曾男的領導統御。

3月7日下午曾、梁等人員在公司會議室開會討論離職交接事宜，曾男希望梁刪文，但梁男僅說會考慮，曾男起殺意，趁梁與人資主管商討時，繞到梁男身後，從左胸前口袋掏出30公分長的主廚刀，猛刺梁男至少9刀，送醫不治。

曾男行凶後，隨即持刀對準自己嘴部猛刺1刀，人資長與2名員工合力制止並卸除刀子，他除口腔受創，左手動脈也中刀大量出血，手術後住院治療10天，出院後被移送偵辦起訴，羈押至今。

