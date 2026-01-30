為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嫌洗澡太吵！台南廚師36刀刺死同樓層房客羈押獲准

    2026/01/30 12:15 記者王捷／台南報導
    台南新市發生凶殺命案，王姓廚師嫌同樓層的蘇姓房客凌晨洗澡太吵，36刀刺死蘇男，台南地檢署聲請羈押獲准。（資料照，記者劉婉君攝）

    台南新市發生凶殺命案，王姓廚師嫌同樓層的蘇姓房客凌晨洗澡太吵，36刀刺死蘇男，台南地檢署聲請羈押獲准。（資料照，記者劉婉君攝）

    台南新市區出租屋29日凌晨傳命案，王姓廚師不滿同樓層的蘇姓房客凌晨還在洗澡，爆衝突後持刀刺擊，檢方相驗初判至少36刀，致命傷在頸部與胸部，蘇男失血過多當場死亡，台南地檢署聲請羈押獲准。

    警方指出，案發地點在新市區永福街一帶，54歲王男與42歲蘇男為同樓層租屋客，雙方先前已有嫌隙，29日深夜疑因盥洗聲響影響休息再起爭執，過程演變成肢體衝突。警消獲報到場時，蘇男倒臥血泊已明顯死亡，現場封鎖採證，王男被依現行犯帶回偵辦，部分鄰居也回憶曾聽到激烈爭吵與撞擊聲。

    台南地檢署30日表示，29日上午接獲台南市警局善化分局報請相驗後，檢察官即指揮偵查，下午會同法醫前往台南市立殯儀館相驗並解剖，初步認定被害人遭刺擊至少36刀，致命傷集中頸部及胸部等處，因大量失血當場死亡。

    檢方晚間訊問王姓被告後，認其涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌疑重大，並有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准，檢方也同步轉知財團法人犯罪被害人保護協會台灣台南分會啟動聯繫與關懷機制，提供被害人家屬必要協助，全案由檢警持續釐清。

