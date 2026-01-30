為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    空軍上校處長張銘哲淪共諜 領月薪還有三節獎金 先判11年定讞還沒完

    2026/01/30 12:24 記者張文川／台北報導
    空軍上校張銘哲涉共諜案。（資料照）

    曾是角力國手的空軍官校上校處長張銘哲，經台商鍾順和引介吸收淪為共諜，與中國解放軍接觸，每月收受6萬5000元「工作費」，三節還有獎金，多次刺探、蒐集軍事機密，洩漏空軍演習情報、台美合作資訊等機敏資料。高等法院台中分院去年9月依3件違反國家安全法罪，將張合併判處16年有期徒刑，沒收不法所得134萬元；最高法院部分駁回、部分撤銷，為中國發展組織罪判處11年徒刑定讞，刺探、蒐集軍事機密2罪，事實則有待進一步釐清，撤銷發回台中高分院更審。

    張銘哲定讞的11年刑期將先行發監執行，另2罪原審各量處3年、4年徒刑，如今進入更審程序，日後若仍判有罪定讞，檢方會向台中高分院聲請定應執行刑。台商鍾順和於審理期間死亡，先前已判公訴不受理。

    台中高分檢調查，台商鍾順和於2005年起赴中國經商，期間被解放軍吸收，回台後鎖定軍方人士作為滲透目標，2019年9月安排張銘哲赴印尼峇里島，與3名中國廣東省海外聯絡辦解放軍官員會面，收受對方提供的「見面禮」1萬美元（約新台幣31萬元），允諾加入共諜組織。

    張銘哲被納編為組織成員後，每月固定領取1.5萬人民幣（約新台幣6.5萬元）工作費，春節、端午、中秋還有額外獎金，4年間共收受約135萬元不法利益，他則配合洩漏我空軍演習簡報、台美合作任務定位、軍事人事背景等敏感資訊，甚至還蒐集台灣政黨、社會輿情資料，提供給中共。經軍方內部舉報後，國防部與檢調聯合布線，順利破獲此共諜網。

