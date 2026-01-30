替代役被丟包台64線遭輾斃 親弟悼念「從小到大最好榜樣」

曾就讀政治大學的25歲溫姓替代役男，本月25日凌晨搭乘Bolt叫車平台多元計程車返家，被林姓司機「丟包」在台64線，倒臥車道遭4車輾過身亡。（資料照）

曾就讀政治大學的25歲溫姓替代役男，本月25日凌晨搭乘Bolt叫車平台多元計程車返家，被林姓司機「丟包」在台64線，倒臥車道遭4車輾過身亡。政治大學特聘教授林日璇近日在臉書表示，溫男是新聞系傑出學生，是「一個令人開心且喜歡的存在」；溫男的弟弟溫岳鋐也現身感謝林日璇平時對哥哥的照顧，「從小到大我都把他當成我最好的榜樣，相信他的優秀我們都能看在眼裡」。

林日璇28日在臉書發布貼文悼念溫男稱，「我認識的Jason，最有熱情新聞系學生。這篇獻給新聞系學弟、新聞系學生溫同學」。

林日璇簡述了她與溫男的相識過程，評價溫男是「一位對於傳播科技以及未來很積極要學習的認真學生」，不僅課程中表現極佳，更是第一個主動參與研究團隊、以大學生身分投入實驗研究的新聞系學生。

林日璇說，溫男認真、有熱情、對未來有許多想法。除了在新聞系跟傳院，溫男也在企管系修課，後更在頂級保養品牌實習，政治大學的大型活動也都能夠看到他的身影。「我好期待他的未來開展，好期待他找到他的熱情，全心投入，努力追求」。

林日璇直言，溫男就是「一個令人開心且喜歡的存在」，直到25日傳出令人心碎的消息。「我熟識的你（溫男）總是非常貼心，你總是優雅又從容、永遠都帶著笑容與我們相處共事，從你身上我看到了大學生對未來的憧憬、對自己的期許、好似當年我對於未來的期待與未知」。

林日璇說，「你是一個超棒的研究團隊成員、一個傑出的學生、一位優秀的記者、與大家超好的朋友，願你在天堂中，看著我們。我也期待未來在天堂與你相遇，我們再聊聊不同事情，願你要開心、享受永遠的福樂。我們再見，Jason」。

林日璇的貼文引發網友關注，溫男的弟弟溫岳鋐也現身在下方留言，「您的文字讓我看到哥哥的認真、努力和他的好，從小到大我都把他當成我最好的榜樣，相信他的優秀我們都能看在眼裡。謝謝您的文章，謝謝老師您平時對哥哥的照顧」。林日璇則回覆，「我們盡力協助你們，一起與你們同哀傷」。

