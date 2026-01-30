Bolt叫車平台「安全」功能不安全? 登台4個月就鬧出人命

歐洲行動叫車領導品牌Bolt去年9月底剛進軍台灣市場，標榜Bolt App的設計將駕駛與乘客的安全列為首要任務，並配備專責的內部安全團隊，未料登台剛滿4個月就鬧出司機將乘客丟包在台64線快速道路上遭4車輾過身亡的悲劇。（Bolt提供）

歐洲行動叫車領導品牌Bolt去年9月底剛進軍台灣市場，標榜Bolt App的設計將駕駛與乘客的安全列為首要任務，並配備專責的內部安全團隊，未料登台剛滿4個月，就鬧出司機將乘客丟包在台64線快速道路上遭4車輾過身亡的悲劇。

Bolt在全球超過50個國家與600個城市營運，提供多元化的行動服務，包括叫車服務、電動滑板車、電動自行車租賃與汽車租賃，並有超過450萬名駕駛透過 Bolt平台接單。

去年9月底Bolt正式進軍台灣市場，並與3家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作進入市場，做為進軍東亞市場的首站。

Bolt叫車平台特別訴求Bolt App的設計將駕駛與乘客的安全列為首要任務，並配備專責的內部安全團隊，除了標準安全措施，還有乘客與駕駛的個人檔案照片、駕駛背景審查、24 小時客服支援及行程即時追蹤。

此外，Bolt 還提供多項進階安全功能，包括位置分享，駕駛與乘客可透過電子郵件、簡訊、Line、WhatsApp 或 Messenger 分享即時行程連結，讓親友即時掌握行程進度。

信任聯絡人可將親友姓名與電話號碼加入帳戶聯絡人名單，若帳號持有人無法聯繫，安全團隊可立即聯絡這些信任對象；乘客與駕駛均可快速且隱密地通知緊急應變團隊緊急協助，Bolt 安全團隊也會立即致電確認狀況。

每趟行程提供4位數唯一上車驗證碼，讓駕駛與乘客在出發前互相確認身份，提升信任並加強平台安全性。

