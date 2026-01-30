為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    Bolt叫車平台「安全」功能不安全? 登台4個月就鬧出人命

    2026/01/30 11:35 記者楊雅民／台北報導
    歐洲行動叫車領導品牌Bolt去年9月底剛進軍台灣市場，標榜Bolt App的設計將駕駛與乘客的安全列為首要任務，並配備專責的內部安全團隊，未料登台剛滿4個月就鬧出司機將乘客丟包在台64線快速道路上遭4車輾過身亡的悲劇。（Bolt提供）

    歐洲行動叫車領導品牌Bolt去年9月底剛進軍台灣市場，標榜Bolt App的設計將駕駛與乘客的安全列為首要任務，並配備專責的內部安全團隊，未料登台剛滿4個月就鬧出司機將乘客丟包在台64線快速道路上遭4車輾過身亡的悲劇。（Bolt提供）

    歐洲行動叫車領導品牌Bolt去年9月底剛進軍台灣市場，標榜Bolt App的設計將駕駛與乘客的安全列為首要任務，並配備專責的內部安全團隊，未料登台剛滿4個月，就鬧出司機將乘客丟包在台64線快速道路上遭4車輾過身亡的悲劇。

    Bolt在全球超過50個國家與600個城市營運，提供多元化的行動服務，包括叫車服務、電動滑板車、電動自行車租賃與汽車租賃，並有超過450萬名駕駛透過 Bolt平台接單。

    去年9月底Bolt正式進軍台灣市場，並與3家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作進入市場，做為進軍東亞市場的首站。

    Bolt叫車平台特別訴求Bolt App的設計將駕駛與乘客的安全列為首要任務，並配備專責的內部安全團隊，除了標準安全措施，還有乘客與駕駛的個人檔案照片、駕駛背景審查、24 小時客服支援及行程即時追蹤。

    此外，Bolt 還提供多項進階安全功能，包括位置分享，駕駛與乘客可透過電子郵件、簡訊、Line、WhatsApp 或 Messenger 分享即時行程連結，讓親友即時掌握行程進度。

    信任聯絡人可將親友姓名與電話號碼加入帳戶聯絡人名單，若帳號持有人無法聯繫，安全團隊可立即聯絡這些信任對象；乘客與駕駛均可快速且隱密地通知緊急應變團隊緊急協助，Bolt 安全團隊也會立即致電確認狀況。

    每趟行程提供4位數唯一上車驗證碼，讓駕駛與乘客在出發前互相確認身份，提升信任並加強平台安全性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播