下車未熄火秒被偷開走！台東警逮慣竊 法官裁准羈押

1月26日晚間10點，一名男子駕車行經關山鎮道路，為了圖一時方便，將車輛臨停在路邊，引擎未熄火、鑰匙也沒拔就匆忙下車購物。沒想到，這短暫離車的幾秒鐘，早已被埋伏在黑暗中的獵鷹盯上，民眾才剛轉身，愛車便在眾目睽睽之下被竊賊迅速開走，當場讓失主看傻了眼。

關山警分局接獲報案後，派員趕赴現場，並通報勤務指揮中心鎖定失竊車輛動向，迅速攔截圍捕，將這名年僅25歲的林姓犯嫌逮捕到案。

警方調查，這名林姓竊賊並非初犯，他在短短4個月內頻繁出沒，去年10月到今年1月，專門鎖定那些「不熄火、不拔鑰匙、不鎖門」的車輛，光是這段期間就涉及3起財物竊案以及高達5起汽、機車竊盜案件。由於其犯罪手法具有高度持續性，且對居民財產安全威脅極大，警方於隨案移送後，檢察官向法院聲請預防性羈押，並已獲准將其收押。

偵查隊長鄭志舷提醒，許多車輛失竊案件其實都源於民眾的一時大意。竊賊往往就在路邊觀察，只要發現引擎還在運轉、車門未鎖，不到10秒鐘就能將車開走。因此，不論離車時間多短，哪怕只是買個飲料或取物，都必須養成「熄火、拔鑰匙、鎖車門」的良好習慣，並建議將車輛停放在照明充足且人車頻繁的地點，避免將貴重物品留在車內。

