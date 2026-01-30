為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》賊星該敗！搶銀樓120萬金飾還債 2小時後債主竟挑上原店變賣

    2026/01/30 11:16 記者蔡彰盛／新竹報導
    王男搶銀樓120萬元金飾還債，2小時後債主竟挑上原店變賣。（記者蔡彰盛攝）

    王男搶銀樓120萬元金飾還債，2小時後債主竟挑上原店變賣。（記者蔡彰盛攝）

    賊星該敗！新竹王姓男子因欠債，晚上8點多竟跑到銀樓假裝挑選金飾，趁機搶走價值超過120萬元的金項鍊與金墜子，得手後馬上告訴債主，債主找人當晚10點就拿金飾要變賣，沒想到竟走進2小時前才被搶的那家銀樓，這下果真「踏破鐵鞋無覓處、得來全不費工夫」，店家一看是剛剛才被搶的金飾，馬上報警，新竹地院依搶奪罪判處王男徒刑7月。

    法官調查，王男因積欠債務，急需償還，竟於去年12月14日晚間8點多騎其母親機車，至新竹市文昌街某銀樓佯裝挑選金項鍊（5.067兩，價值84萬1387元）、金墜子（2.329兩，價值39萬2436元），假裝試戴、照鏡子，趁鄭姓店員為其他客人包裝商品不備之際，衝出銀樓而搶奪得手。

    王男隨即打電話給債主，稱可用金項鍊及金墜子抵債50萬元，並相約在新竹市某超商，債主彭男看過金項鍊及金墜子後，再聯絡朋友林男到場，準備將金項鍊及金墜子變賣。

    沒想到，林男當晚10點多拿著金項鍊與金墜子前往2小時前才遭搶的銀樓變賣時，經鄭姓店員發現是剛剛被王男所搶奪的金項鍊、金墜子，隨即報警處理，為警循線查悉上情。

    法官審酌王男正值青壯，不思守法自制，循正當途徑賺取財物，僅為解需錢孔急之私，而奪他人財物供清償債務所用，漠視他人財產而恣意侵害他人財產權，法治觀念薄弱。

    然因事後王男搶奪財物已全數返還被害人、犯後坦承犯行且與被害人達成和解，最後依搶奪罪判刑7月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應提供90小時義務勞務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播