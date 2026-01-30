為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    140公分黃金獵犬關100公分烘箱致死！ 寵物美容負責人賠償獲緩刑

    2026/01/30 11:08 記者王定傳／台北報導
    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    新北市土城區「微笑寵物美學」負責人吳宜芬，2024年9月間接受寄養一隻黃金獵犬後，竟將身長140公分的狗狗，關入長約100公分、寬約90公分、斜角線長約108公分、通風不良的美容用烘箱，每天長達16至20小時且連續5天，致狗狗因長時間被置於通風不良環境而中暑死亡，新北地院審酌吳女與飼主和解並賠償，依違反動物保護法判她拘役20日，併科罰金20萬元，緩刑2年。

    檢方調查，吳女從2024年9月3日開始為這隻黃金獵犬提供寄養服務，怎料，9月4日起每日下班前，竟將狗狗關入長約100公分、寬約90公分、斜角線長約108公分、通風不良的美容用烘箱，至翌日中午上班時，才將狗狗放出烘箱，每日將狗狗關入通風不良的烘箱長達16至20小時，且未在烘箱內提供飲水，使狗狗因長時間被置於通風不良環境而中暑，於9月9日下午4點半死亡。

    吳女被起訴後，法官審酌吳女身為寵物店負責人，於受理寄養寵物服務時，本應善盡照護義務，卻欠缺保護意識，未能尊重動物生存、生命權，將狗狗置於美容用烘箱且未提供飲水，導致狗狗死亡，所為應予非難，考量她沒有前科、目前無業、犯後坦承犯行等一切情狀，判拘20日，併科罰金20萬元。

    法官並審酌，吳女因一時短於思慮，致觸犯刑章，犯後已表達悔過之意，且與飼主達成調解，賠償3萬5千元並已履行完畢，飼主亦表達撤回告訴且同意給予從輕或緩刑機會，故認吳女經此偵查審判程序，當知警惕，信無再犯之虞，宣告緩刑2年，以啟自新。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播