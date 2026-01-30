政大畢業生遭丟包台64線遭輾斃 劉宏恩批車行聲明：像路人甲般事不關己

溫姓替代役搭多元計程車遭丟包台64快速道路，倒臥車道被4車相繼輾斃。（資料照）

新北板橋日前發生一起驚悚事故，溫姓替代役男搭乘多元計程車，途中疑似與林姓司機發生不快，司機竟將溫男丟包在快速道路上，溫男遭4車輾過、當場慘死。政治大學法學院副教授劉宏恩發文質疑，Bolt才進軍台灣市場4個月就發生這麼大的事，卻只發聲明表示「不便說明細節」，他也直言「車是你這邊發的，你卻講著路人甲一般事不關己的話？」

在鐵路警察局服役的25歲溫姓替代役男，本月25日凌晨2點多搭多元計程車時，疑踢車門及椅背引發林姓司機不滿，被丟包在台64線中和段，不明原因倒在車道遭4輛汽車輾過慘死。事發後曾教導過他的師長紛紛跳出來悲痛發聲，據政大應用數學系副教授蔡炎龍透露，溫男是政大新聞系、企管系雙主修畢業，他認為此案有不少疑點，呼籲大家持續追蹤此案。

劉宏恩深夜在臉書發文指出，台64線快速道路上被林姓計程車司機丟包輾斃的政大畢業生是用Bolt叫的車，Bolt才進軍台灣市場4個月就發生這麼大的事，卻只發聲明表示「不便說明細節」，記者就滿意了？林姓司機的車是否靠行車，是哪家車行還是計程車合作社，就没有半個記者有辦法去找到車行或合作社負責人出來說明？

劉宏恩也質疑，假設林姓司機是自己個人車行，可是個人車行必須具備多年良好駕駛記錄（無違規記點和乘客申訴記錄或獲選優良司機）才有資格申請，依他這種不顧乘客危險的駕駛習性，到底是怎麼申請到個人車行的？是哪個縣市政府交通局許可的？有這麼多好問題可以追、應該追，記者們一個都不去追嗎？

劉宏恩直言，「台64線我常常開，我實在難以想像它哪裡有地方可能下車，因為人下了車就根本等於只能在車道上」。他為此質疑，你告訴我林姓司機「無法預見危險」、「非有意致乘客於危險中」，孰人能信？

今上午劉宏恩也持續發文質疑，台64線計程車丟包乘客命案，Bolt聲明「哀悼但不便說明」簡直莫名其妙！車是你這邊發的，你卻講著路人甲一般事不關己的話？

