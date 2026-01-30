為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超狂AI犯防片！台中北區化身巨型雲霄飛車 一路俯衝滑到一中商圈

    2026/01/30 11:13 記者許國楨／台中報導
    台中市第二分局推出「AI 雲霄飛車犯防影片」，成功引發熱議。（警方提供）

    台中市第二分局推出「AI 雲霄飛車犯防影片」，成功引發熱議。（警方提供）

    近期一支將城市俯瞰畫面化身成「第一人稱雲霄飛車」的AI生成影片在網路掀起熱議，畫面彷彿乘客雙手緊抓安全扶桿，從高空急速俯衝街景，搭配炫目特效與動感文字，讓網友直呼「太帥了」，台中市第二分局也順勢搭上熱潮，推出結合城市地標與犯罪預防概念的「AI 雲霄飛車防詐防竊宣導影片」，成功引發關注。

    從影片畫面可見，整個台中北區宛如被打造成一座巨型雲霄飛車軌道，視角一路從高空疾速前進，城市綠意、水岸、公園與車流盡收眼底，畫面震撼又充滿速度感，影片設定乘客為身穿制服的警察，象徵警方與市民並肩同行，無論生活高低起伏，「守護安全全程不下車」。

    影片主軸以「北區一日巡航」為概念，雲霄飛車自城市綠肺台中公園出發，飛越商業熱區中友百貨，掠過國立自然科學博物館上空，再串聯臺體大、台中一中等學生活動頻繁區域，最後高速滑進人聲鼎沸的一中街商圈，並回到第二分局，將北區重要生活場域一次串聯，讓觀眾在刺激視覺中自然記住城市輪廓。

    更吸睛的是，影片巧妙把防詐、防竊觀念融入雲霄飛車語言，像是「財物要抓緊」、「高報酬投資別亂上車」、「優惠太誇張，小心是詐騙軌道」，用幽默方式對應生活中常見的詐騙與失竊風險，讓宣導不再說教，而是「一邊看、一邊記」；第二分局長鍾承志表示，此次透過 AI 技術結合城市地標與流行視覺語言，翻轉犯罪預防宣導形式，未來將持續用創意與科技，陪伴市民打造更安心的北區生活圈。

    影片結合防詐防竊宣導。（警方提供）

    影片結合防詐防竊宣導。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播