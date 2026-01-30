為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中割頸嫌衝國道被撞成重傷 預計今日動手術

    2026/01/30 10:53 記者張軒哲／台中報導
    大雅區三和公園發生駭人割頸事件。（記者張軒哲攝）

    大雅區三和公園發生駭人割頸事件。（記者張軒哲攝）

    台中市大雅區一名63歲李姓土風舞老師昨（29）日上午至三和公園教舞，她8點上完課準備騎機車返家之際，與35歲張姓男子因噪音問題爭吵，張男持刀刺了李女8刀逃逸，李女頸部傷勢嚴重緊急開刀，目前插管住院，張男畏罪走上國道被車撞成重傷，雙腿骨折，預計今日進行手術，尚無法製作筆錄。

    三和里屬於住宅區，純樸社區發生駭人割頸事件，引起議論，警方正調查釐清案情。李女負傷後，跑到附近工廠向民眾求救，借手機向兒子訣別：「媽媽快死了。」李女送中港澄清醫院急救，左臂、背部、額頭等共有8處刀傷，其中頸部有10公分刀傷，送開刀房手術撿回一命，住院觀察，前市議員吳顯森、三和里長廖顯彬及土風舞班學員今日集氣祈福，期盼李老師早日回歸社區舞蹈班。

    張男在個人IG發長文報怨，打算與李女同歸於盡，昨日犯案後，朝大雅交流道方向逃逸，他從小路走上國道一號北向路段，遭陳男駕駛的車輛撞擊，雙腿骨折，轉送台中榮總治療，警方在他身上搜出2把兇刀，警方今日指出，張男身體虛弱，不太能言語，預計今日手術，仍無法製作筆錄。

