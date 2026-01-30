連江縣警察局辦防搶演練 檢視員警應變能力

連江縣警察局南竿派出所日前赴台灣銀行馬祖分行，辦理防搶演練。（連江縣警察局提供）

為落實春節期間治安維護工作，因應年關將屆民眾金融交易及現金提領需求增加，連江縣警察局南竿警察所日前赴台灣銀行馬祖分行辦理防搶演練，透過警方與台銀聯合實兵演練方式，檢視金融機構防搶應變機制及員警臨場處置能力，確保金融機構安全與民眾生命財產保障。

本次演練以歹徒進入銀行持槍械威脅台灣銀行行員欲搶奪現金為模擬情境，台灣銀行行員依防搶作業程序即時通報，並啟動相關防護措施，南竿警察所接獲報案後，立即派遣警力到場處置，實施現場封鎖、周邊警戒及戰術部署，並依法成功制止歹徒行為；透過完整演練流程，強化員警面對突發金融搶案的整體應處能力，同時驗證現行通報聯繫及指揮調度機制的有效性。

請繼續往下閱讀...

新到任的連江縣警察局局長孫成儒表示，為加強春節安全維護工作，警察局已規劃辦理「加強重要節日安全維護專案工作」，自2月9日22時起至2月23日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大工作主軸，並持續要求各警察（派出）所依據轄區特性及地方實際需求，結合憲兵隊及民防人員協勤，落實春節期間治安維護、交通疏導及加強舉家外出民眾家戶巡守等為民服務工作，並呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案專線，警民共同合作，維護地區治安，確保民眾平安安心過節。

連江縣警察局南竿派出所日前赴台灣銀行馬祖分行辦理防搶演練。（連江縣警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法