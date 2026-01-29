當億萬富翁還有機會！1/29 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

1月29日開獎的第115000025期今彩539頭獎摃龜，第115000009期威力彩頭獎也摃龜（台彩提供；本報合成）

1月29日開獎的第115000025期今彩539頭獎摃龜，第115000009期威力彩頭獎也摃龜，已連27摃，下期頭獎上看8.7億元。

第115000009期威力彩中獎號碼為「第一區：05、10、15、17、23、25，第二區：05」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共21注中獎，每注可得15萬元；肆獎共183注中獎，每注可得2萬元；伍獎共935注中獎，每注可得4000元；陸獎共6254注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬2256注中獎，每注可得400元；捌獎共6萬3433注中獎，每注可得200元；玖獎共8萬1588注中獎，每注可得100元；普獎共13萬7429注中獎，每注可得100元。

第115000025期今彩539中獎號碼為「06、11、28、36、37」，頭獎摃龜；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共7049注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2888注中獎，每注可得50元。

第115000025期39樂合彩中獎號碼為「06、11、28、36、37」，四合摃龜；三合共248注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1024注中獎，每注可得1125元。

第115000025期3星彩中獎號碼為「555」，壹獎共272注中獎，每注可得5000元。

第115000025期4星彩中獎號碼為「6732」，壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

