剴剴案居托中心訪視員涉偽造紀錄？ 社會局長說明調查會議內容

前兒福聯盟陳姓社工（左）。（資料照）

男童剴剴（化名）2023年被劉彩萱、劉若琳保母姊妹檔虐待致死，時任兒福聯盟陳姓社工被查出涉過失致死、偽造文書另案起訴，台北地院今開庭傳喚社會局婦幼科粘姓科長作證，文山居家托育中心林姓訪視員也涉嫌偽造訪視時間紀錄，市府已開過調查會議，已送北檢偵辦。社會局長姚淑文今受訪時說明去年5月開會情形，並指當時為了避嫌，委由專家學者主持，未來將加強管理居托中心訪視員，討論精進方式，目前已有相關規劃。

姚淑文表示，社會局去年5月召開會議時，與會者包括她、業管科室同仁、政風與3名托育、法律、社工領域的專家，由專家主持會議，詢問在場的林姓訪視員有無按照標準程序執行等細節，並未發現重大瑕疵，但因無法判別林女所稱「沒有看到剴剴額頭的瘀傷」是否屬實，加上沒有行政調查權也無法扣押任何物品，因此決定移送檢調偵處。

對於為何去年5月開會，如今才傳出懷疑林女疑似偽造訪視紀錄，另被查出疑似偽造訪視時間？姚淑文說，案件移送檢調後，基於偵查不公開，無法得知調查進度，粘姓科長今是被傳喚出庭作證，因法官詢問而應答，未來將強化台北市所有居家托育中心訪視員管理，也會在定期教育訓練中，共同討論包括確認訪視時間和紀錄精進方式，同時希望督導能夠更嚴加管控。

