    首頁 > 社會

    基隆海巡百噸級PP-10099巡防艇成軍 水砲射程達95米

    2026/01/29 18:27 記者林嘉東／基隆報導
    海巡署艦隊分署基隆海巡隊在基隆港東16碼頭舉行100噸級巡防艇「PP-10099」成軍典禮，與同型艇聯手構築堅實的海上執法防線。（記者林嘉東翻攝）

    海巡署艦隊分署基隆海巡隊在基隆港東16碼頭舉行100噸級巡防艇「PP-10099」成軍典禮，與同型艇聯手構築堅實的海上執法防線。（記者林嘉東翻攝）

    為強化東北角海域巡防能量，海巡署艦隊分署基隆海巡隊今（29日）下午在基隆港東16碼頭舉行100噸級巡防艇「PP-10099」成軍典禮。基隆海巡隊莊光正指出，新成軍的「PP-10099」擁有「下鋼上鋁」強韌船體，艇上配有噴水量達每小時30萬公升的高壓水砲，未來將與同型艇聯手，構築堅實的海上執法防線。

    成軍典禮由艦隊分署副分署長蔡崇謀主持，邀請基隆、萬里區漁會及學界代表共襄盛舉。莊光正指出，PP-10099艇是「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」中的精銳戰力，PP-10099艇的加入，展現政府守護主權與漁權的決心。

    莊光正說，PP-10099艇雖然編號為百噸級，但總噸位實際近300噸，船長40公尺、寬7.8公尺，船體結構特別採用鋼製底盤搭配鋁合金上層建築，針對登檢任務強化防撞設計，不僅能在惡劣海況下穩定航行，更提升了查緝違法行為時的安全性。

    性能配備上，PP-10099艇展現強大威懾力與救災能力，艇上配備高壓水砲系統，最大射程達95公尺，每小時噴水量達30萬公升，是驅離越界船舶或海上滅火的利器；船體左右兩舷低處設有搜救區，能縮短搜救距離，迅速執行各項救生救難任務。

    莊光正說，PP-10099艇成軍後將與現有的PP-10090艇協同作戰，針對東北角海域的治安維護、漁權保護提供更迅速的應變效能。民眾若在海上發現不法情事或遇難，可撥打「118」專線，海巡將在第一時間馳援。

    海巡署艦隊分署基隆海巡隊100噸級巡防艇「PP-10099」成軍，與同型艇聯手構築堅實的海上執法防線。（記者林嘉東翻攝）

    海巡署艦隊分署基隆海巡隊100噸級巡防艇「PP-10099」成軍，與同型艇聯手構築堅實的海上執法防線。（記者林嘉東翻攝）

    基隆海巡隊舉行「PP-10099」巡防艇成軍典禮，隊長莊光正（右1）邀請基隆、萬里區漁會及學界代表到場共襄盛舉。（記者林嘉東翻攝）

    基隆海巡隊舉行「PP-10099」巡防艇成軍典禮，隊長莊光正（右1）邀請基隆、萬里區漁會及學界代表到場共襄盛舉。（記者林嘉東翻攝）

