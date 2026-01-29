消防小隊長被控CPR教學卻性騷女員工 北市消防局：加強教育

網友發文指控賴姓小隊長性騷。（取自threads）

台北市消防局第四大隊後港分隊賴姓小隊長遭人指控，涉嫌私自接課，去民間公司上急救教育訓練課程時，還以言詞跟表情性騷擾員工。對此，台北市消防局表示，賴是無酬前往協助CPR教學，當時課後也沒有學員向反映感到不舒服；然而消防局會再加強同仁防治性騷擾法治教育，如果賴有違反相關規定，將依規定議處。

有網友在社群平台上發文聲稱，去參加公司的教育訓練，有名消防員在示範哈姆立克急救法時，向男同事說「你知道為什麼找你上來嗎？因為一起來的護理師已經結婚了，我抱她會被他先生揍，你們這麼多妹子我也想抱，但會被告性騷擾，只好找你」。

對此，台北市消防局今天回應，賴姓小隊長是在昨天輪休期間，經友人表示需辦理志工訓練，賴無酬前往協助CPR教學。消防局事後詢問相關人員，賴當天確實有說類似的話，但並非完全如社群上所示，相關人員也說現場並無不當接觸或言行，課後也無學員反映有不適。然而性騷擾感受相當主觀，消防局會再加強同仁防治性騷擾法治教育，如賴有違反相關規定將依規定議處。

