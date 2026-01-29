為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗看守所春節面對面懇親 收容人歡喜團聚

    2026/01/29 17:52 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗看守所29日及30日舉辦春節收容人面對面懇親活動，讓收容人歡喜慶團圓。（苗栗看守所提供）

    苗栗看守所29日及30日舉辦春節收容人面對面懇親活動，讓收容人歡喜慶團圓。（苗栗看守所提供）

    法務部矯正署苗栗看守所為強化收容人家庭支持系統，促進親情連結與復歸動力，苗栗看守所今（29）日及30日舉辦「春節收容人面對面懇親活動」，共有收容人75人、家屬174人報名參與，在春節前夕團聚，場面溫馨，此外，另安排電話懇親，讓633個家庭透過電話傳遞關懷與祝福。

    今天的活動中，收容人阿宏於3個月前因偽造文書案件入監服刑2年2月，家中留下患有憂鬱症的妻子與年僅3個月大的女兒。在獄中，他時常思念並擔憂妻女生活。當他在懇親會場中看見女兒睜著黑亮的眼睛，彷彿打量著這位陌生又熟悉的父親時，阿宏喉嚨發緊、紅了眼眶，心中滿是悔恨與羞愧，只能緊緊擁抱妻女，低聲說道：「爸爸會好好改，請等我回家。」

    苗栗看守所長江慶隆也現場向家屬問候致意，並表示，感謝家屬能參與所方舉辦的各項家庭支持活動，親情的陪伴是收容人改過向善、復歸社會的最大後盾。

    此外，所方為照顧無法到場之收容人家屬，已於昨日舉辦春節電話懇親活動，讓633個家庭透過電話傳遞關懷與祝福，盼 以親情力量協助收容人穩定情緒、深化悔改決心，為未來順利復歸社會做準備。

