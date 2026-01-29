與旗下小姐同居生子 酒店經紀人慘了

酒店經紀人與旗下小姐同居生子，遭妻求償百萬，示意圖。（資料照）

新竹某酒店經紀人徐男對旗下小姐自稱老公，且被妻子僱請徵信社跟監，發現二人有同居事實，妻子憤而向老公求償百萬，新竹地院審理後認為徐男讓妻子深感痛苦，判賠12萬元。

結婚育1子的張女說，先生徐男與劉女外遇，多次在深夜接劉女下班並留宿在劉家，兩人嗣偕同遛狗散步，儼然已同居，徐男住院期間，劉女則如家人般陪病及辦理手續，兩人在電話中對話曖昧、徐男自稱老公，兩人亦出遊多次，違背婚姻忠誠義務，徐男視婚姻為兒戲，對家庭毫無責任感，對自身不忠行為全無反省之意，劉女近期更產下一子，嬰兒至醫院就診時，是徐男以揹帶揹其就診，可見嬰兒為兩人所生。

張女發現後身心受創，心情悲痛，受有精神上痛苦，憤而對徐男求償100萬元。徐男則說自己是酒店經紀人，劉女是旗下小姐，她把自己當哥哥、老闆，有時喝醉酒打電話過來，他為安撫她就自稱老公，這是為了工作。小孩是劉女和男友生的，不是他的種。

法官調查，徐男明知自己尚未離婚，竟在與劉女通話時以老公身分自居，可見兩人互動親暱，已非單純老闆與員工關係，又兩人對話內容與工作毫無關聯，徐男以為了工作、安撫員工等語為辯，顯屬無據。

法官審酌徐男未選擇在距離住家較近的停車場，而是在距離住家10分鐘步行路程的劉女住處大樓租用車位，所為已不符常情，且徐男對劉女自稱老公、於清晨接送小三返家後未久，隨即再次前往小三住處陪同其外出共同遛狗，及小三深夜陪徐男就醫及陪同出院等情節觀之，顯已逾越一般男女正常交往分際，已達破壞婚姻關係程度，非身為配偶可得忍受，足令妻子精神上感受莫大痛苦且情節重大，最後判賠12萬元。

