女網友發文控搭北捷在車廂遭襲臀 捷警隊：已掌握犯嫌

女網友發文控訴。（取自threads）

有一名女網友在社群上發文指控，聲稱自己搭乘台北捷運時，在車廂內被人伸手摸屁股。對此，捷運警察隊今天表示，事後已經調閱監視器畫面，目前已掌握犯嫌身分，將依被害人所提申訴與告訴內容全力偵辦。

這名女網友說，當時她在忠孝新生站要下車，趁人潮混亂大家都擠出車廂時，被這個噁心的人摸屁股。她當下錯愕，直接喊「他摸我屁股欸！」對方就馬上出車廂，急衝下了新蘆線的樓梯想混入人潮走掉。

請繼續往下閱讀...

對此，捷警隊表示，在前天晚上8時10分接獲報案後，捷警隊員趕到現場時，只有被害女網友在場。捷警隊受理被害女子報案後，隨即調閱監視器畫面追查，目前已經掌握犯嫌身分。

捷運警察隊呼籲，依性騷擾防治法第25條第1項規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，依法可判處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

民眾若遭到性騷擾，應當立即遠離危害並記下嫌疑人的特徵，如在捷運站內遇到性騷擾，可以請求保全或站務人員協助，若是在列車上，則可按下捷運車廂內之紅色緊急通話鈕請求司機員協助，捷警獲報後將立即趕往現場處理，盡量避免與嫌疑人產生衝突，以免危及自身安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法