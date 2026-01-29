國1北上末端3車連環撞！小發財車駕駛受困獲救 車流嚴重回堵

國道1號北上過了東岸高架橋，29號橋上今天下午4時許發生3輛車連環追撞事故，被夾在中間的小發財車，車頭嚴重變形，駕駛一度受困車內，還好意識清楚，送醫救治中。（記者林嘉東翻攝）

國道1號北上末端29號橋上今（29日）天下午4時許發生3輛車連環追撞事故，最後一輛小發財車，因追撞前車小貨車尾，致車頭嚴重變形，駕駛一度受困車內；消防隊員趕抵利用破壞剪，將駕駛救出，所幸駕駛意識清楚，已送醫救治中。

基隆市消防局於今日下午4時27分接獲報案稱，國道1號北上末端，在過了東岸高架橋後於29號橋上，發生休旅車、小貨車與小發財車3車追撞事故，立即派遣消防局立即派遣仁愛、暖暖、七堵分隊，共計6輛救援車輛及13名消防人員趕赴現場支援。

消防隊員抵達追撞事故現場時發現，最後一輛小發財車受損最為嚴重，駕駛因腿部被變形的車體卡住無法脫身；消防隊員利用破壞器材破壞小發財車才將受困駕駛救出。經初步評估，駕駛受有肢體外傷，隨即由救護車送往基隆醫院急救。

事故後，造成往孝二路路段車輛暫時無法通行。由於正逢下班尖峰時段，事故造成國1北上車流車流嚴重回堵，基隆市區往孝二路方向交通幾近癱瘓。警方已在現場疏導交通，警方正離釐清事故發生原因與責任歸屬。

警方初步調查，最後一輛小發財車疑似未保持安全車距追撞前方小貨車，強大撞擊力道大，致小發財車嚴重變形。警方呼籲，國道末端匯入市區道路車流繁忙，駕駛人應保持安全車距並注意車前狀況，以免發生意外。

