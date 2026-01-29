為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    投資馬國燕窩淪騙局！「黃金歲月」跨境吸金近3000萬、21人受害

    2026/01/29 17:11 記者劉詠韻／台北報導
    檢方調查，資金到手後，集團再指示成員透過Maicoin平台購買泰達幣（USDT），企圖以加密貨幣進行跨境洗錢，示意圖。（法新社檔案照）

    檢方調查，資金到手後，集團再指示成員透過Maicoin平台購買泰達幣（USDT），企圖以加密貨幣進行跨境洗錢，示意圖。（法新社檔案照）

    台北市男子黃裴章等人涉與馬來西亞籍人士合作，以投資馬國燕窩及榴槤種植為由，在台設立「黃金歲月公司」招攬資金，僅兩年間吸金2821萬餘元，多達21人受害。士林地檢署檢察官謝幸容偵查後，認定黃等人涉犯銀行法及洗錢防制法，依法提起公訴。

    起訴書指出，主嫌黃裴章等人於台北市大同區民權西路某大樓設立辦事處作為據點，而該公司原名為「森慶生物科技股份有限公司」，直至2023年3月才更名為「黃金歲月股份有限公司」，並在大同區辦事處及其他場所舉辦說明會，向不特定大眾招攬投資。

    檢方調查，黃裴章、吳金花、羅德發三人自2021年起，與馬來西亞籍「鴻福基金」負責人葉姓男子合作，並以集團名義宣稱，投資者只需以每單位2000美元（約6萬台幣）參與投資，每月即可領取3%至5%「紅利」，換算年化利率高達36%至60%，明顯偏離正常投資水準。

    檢方追查發現，該集團分工明確，為規避金流查緝，由黃男負責對外舉辦說明會、招攬投資人，吳、羅二人則負責收取款項。資金到手後，集團再指示成員透過Maicoin平台購買泰達幣（USDT），並轉入馬來西亞集團所控制的虛擬貨幣錢包，企圖以加密貨幣進行跨境洗錢，藉此隱匿不法所得去向。

    直到2023年間，投資人陸續發現無法領取原先承諾的紅利，案件才曝光。檢方於去年9月發動搜索，查扣大量投資合約及現金等證物。起訴書提及，黃男等人並非合法銀行或金融機構，卻以高報酬為誘因吸收資金，已構成非法經營收受存款業務，嚴重擾亂金融秩序。

    檢方除請求法院從重量刑外，亦建請宣告沒收犯罪所得，包括黃姓主嫌個人不法獲利564萬餘元，以及其他被告因參與犯行所取得的薪資報酬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播