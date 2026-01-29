為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    東港碼頭傳離奇事故 遊客吃海鮮被「船」撞傷送醫

    2026/01/29 17:12 記者陳彥廷／屏東報導
    碼頭邊的柵欄被撞斷。（民眾提供）

    碼頭邊的柵欄被撞斷。（民眾提供）

    屏東東港東琉球碼頭今日傳出一起罕見的「交通事故」，一名妙齡女子在碼頭旁吃海鮮，未料卻在進食過程被「船」撞！巨大撞擊力不僅鐵皮屋是被撞到不斷搖晃，欄桿還被撞斷，傷者被緊急送醫。

    東港碼頭旁就是知名的華僑市場，華僑市場的堤岸未供乘船，而是以柵欄圍住，也有海鮮代煮商擺放席位供餐，未料今天卻傳出遭撞事故。

    這起事故發生在今天中午左右，當時某間船公司的船進港時，移動過程中未掌握及泊點，導致船頭直接撞上另一側的碼頭壁岸，不僅岸壁出現破損，柵欄也遭撞斷傾倒，由於當時正值用餐時間，其中1人還被斷掉的柵欄擊打。

    從事發錄影看來，船不偏不倚地撞上其中一桌所在之處，該桌的遊客眼見恐被波及，急忙站起閃避，但最外側的19歲女子仍被柵欄擊傷，整個碼頭的鐵棚也因此出現大規模震動，附近攤商說，「碰的好大一聲，後來還看到救護車前來！」

    屏東縣消防局指出，中午11時52分接獲民眾報案於東港鎮華僑市場受傷救護，傷者1名，女性、約19歲，肢體疼痛，意識清醒，送往輔英醫院。

    碼頭邊的柵欄也被撞斷。（民眾提供）

    碼頭邊的柵欄也被撞斷。（民眾提供）

    該航商的船集撞擊到岸壁。（民眾提供）

    該航商的船集撞擊到岸壁。（民眾提供）

    該航商的船集撞擊到岸壁。（民眾提供）

    該航商的船集撞擊到岸壁。（民眾提供）

