越南逃逸移工遇警想逃 跳進落差6公尺北勢溪險喪命

越南籍張姓男子跳入北勢溪獲救。（記者鄭景議翻攝）

43歲越南籍張姓男子疑因失聯移工身分曝光，今日上午在新北市坪林區見到巡邏警察靠近，竟直接從約6公尺高的產業道路旁，跳入北勢溪企圖逃逸。張男落水後頭部受創流血，坪林消防隊及時將人救起。警方正在醫院戒護張男，待出院依違反入出國及移民法，移請移民署遣返。

新店分局坪林派出所今日上午9時40分接獲民眾檢舉，指稱坪林拱橋附近疑似有失聯的外籍移工出沒。員警獲報隨即前往現場查看，在水聳淒坑一帶發現一名男子形跡可疑，員警才正要上前詢問，該名男子卻臉色大變，就往水德里產業道路方向狂奔，隨即在眾目睽睽下，從路旁陡峭的邊坡跳入北勢溪。

請繼續往下閱讀...

由於路面與溪水落差高度約6公尺，張男跳水後雖意識清楚，但頭部受到嚴重撞擊出現撕裂傷，整個人受困於溪床。員警立即通報坪林消防隊支援，消防人員將張男帶回岸邊。張男被送往新店耕莘醫院急救，員警全程在醫院進行戒護觀察。

警方清查身分發現，這名越南籍人士，早在去年3月7日居留證就已經到期，卻未依規定在法定期限內離境，在台非法停留至今已接近一年。張男落網後，警方已當場告知其權利與相關法條，目前由警方派員在醫院看管，待他身體狀況穩定出院後，將製作筆錄並移請移民署新北專勤隊辦理後續遣返事宜。

新店分局呼籲，民眾若發現有疑似失聯移工或逾期居留人士，應主動向警方或移民署舉報，共同維護社會秩序。警方強調，外籍人士應遵守在台居留相關規定，面對警方查緝時應配合調查，切勿採取激進的逃避方式，以免造成生命危險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法