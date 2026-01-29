為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    越南逃逸移工遇警想逃 跳進落差6公尺北勢溪險喪命

    2026/01/29 16:51 記者鄭景議／台北報導
    越南籍張姓男子跳入北勢溪獲救。（記者鄭景議翻攝）

    越南籍張姓男子跳入北勢溪獲救。（記者鄭景議翻攝）

    43歲越南籍張姓男子疑因失聯移工身分曝光，今日上午在新北市坪林區見到巡邏警察靠近，竟直接從約6公尺高的產業道路旁，跳入北勢溪企圖逃逸。張男落水後頭部受創流血，坪林消防隊及時將人救起。警方正在醫院戒護張男，待出院依違反入出國及移民法，移請移民署遣返。

    新店分局坪林派出所今日上午9時40分接獲民眾檢舉，指稱坪林拱橋附近疑似有失聯的外籍移工出沒。員警獲報隨即前往現場查看，在水聳淒坑一帶發現一名男子形跡可疑，員警才正要上前詢問，該名男子卻臉色大變，就往水德里產業道路方向狂奔，隨即在眾目睽睽下，從路旁陡峭的邊坡跳入北勢溪。

    由於路面與溪水落差高度約6公尺，張男跳水後雖意識清楚，但頭部受到嚴重撞擊出現撕裂傷，整個人受困於溪床。員警立即通報坪林消防隊支援，消防人員將張男帶回岸邊。張男被送往新店耕莘醫院急救，員警全程在醫院進行戒護觀察。

    警方清查身分發現，這名越南籍人士，早在去年3月7日居留證就已經到期，卻未依規定在法定期限內離境，在台非法停留至今已接近一年。張男落網後，警方已當場告知其權利與相關法條，目前由警方派員在醫院看管，待他身體狀況穩定出院後，將製作筆錄並移請移民署新北專勤隊辦理後續遣返事宜。

    新店分局呼籲，民眾若發現有疑似失聯移工或逾期居留人士，應主動向警方或移民署舉報，共同維護社會秩序。警方強調，外籍人士應遵守在台居留相關規定，面對警方查緝時應配合調查，切勿採取激進的逃避方式，以免造成生命危險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播