    首頁 > 社會

    病患院前放送「害死我弟弟」 新光醫院拒和解：醫療暴力零容忍

    2026/01/29 17:34 記者侯家瑜／台北報導
    新光醫院副院長洪子仁說明院方立場。（洪子仁提供）

    新光醫院副院長洪子仁說明院方立場。（洪子仁提供）

    一名男子去年在新光醫院門口以擴音器指控醫院害死弟弟，法院判決誹謗罪成立，處4個月徒刑、可易科罰金12萬元。新光醫院表示，該男曾要求和解，但院方對醫療暴力零容忍，堅持不和解，確保醫療人員與病患安全。

    判決書指出，被告紀姓男子本身是新光醫院洗腎室病患，因不滿自身就醫過程，自認受到不當對待，於2025年3月3日深夜及隔天下午，駕車停在醫院大門前的公共道路上，透過擴音器反覆播放質疑內容，像是「我弟弟會不會被害死在新光聖賢洗腎室？」等語，甚至點名新光醫院董事長吳東進、院長侯勝茂及多名院方人員，引發不少路過民眾側目。

    法院調查現場錄音、影像及相關證人證詞後認定，紀男的說法完全沒有事實依據，其弟弟也從未在新光醫院接受治療。即使相關言論以「疑問句」方式呈現，仍足以讓一般民眾誤以為醫院涉及害死人等嚴重不法情事，已對醫院名譽造成實質損害，因此認定構成誹謗。

    新光醫院副院長洪子仁受訪時表示，紀男確實是洗腎室患者，但其弟弟與新光醫院並無任何醫療關係。他也透露，對方曾主動提出希望私下和解，但院方對任何形式的醫療暴力、恐嚇或滋擾醫療機構行為皆採取零容忍態度，必須透過司法途徑嚴正處理，才能確保醫護人員與病患都能在安全、穩定的環境中工作與就醫。

    此外，法院也提到，紀男過去曾多次以相似方式表達訴求，並曾以廣播方式誹謗公務人員，指控時任食藥署長吳秀梅與前衛福部長陳時中涉及不當關係、收受紅包等，當時已遭判處有期徒刑2個月，可易科罰金6萬元。此次再度判刑，也再次凸顯司法對不實指控及干擾醫療行為的嚴正立場。

    熱門推播